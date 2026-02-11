Ένα χρόνο μετά την καταδίκη του συζύγου της -που την νάρκωνε με φάρμακα ώστε τουλάχιστον εκατό άνδρες να μπορέσουν να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη- η Ζιζέλ Πελικό σπάει τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά για το τρόπο με τον οποίο έμαθε τις φρικτές πράξεις που υπέστη.

Να σημειωθεί ότι ο σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε φυλάκισή 20 ετών, την ανώτατη ποινή για το αδίκημα που διέπραξε και την οποία είχε ζητήσει ο εισαγγελέας ενώ ένοχοι κρίθηκαν και οι 51 συγκατηγορούμενοί του: Οι 47 για βιασμό, οι δύο για απόπειρα βιασμού και ένας για σεξουαλική επίθεση.

Όταν η Ζιζέλ Πελικό έμαθε την αλήθεια: «όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω»

Μιλώντας στους New York Times, η Πελικό είπε: «Πήγα να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας και αυτός είχε στο γραφείο του ένα πάκο από φακέλους. Μου είπε «κυρία Πελικό αυτό που θα σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει». Εγώ άρχισα να ανησυχώ και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά».

«Τον ρώτησα «τι συμβαίνει;» και μου είπε «δείτε αυτό τον πάκο» αρχίζοντας να ανοίγει έναν από τους φακέλους και να μου δείχνει μια φωτογραφία. Με ρώτησε «αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;» και εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου γιατί ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα που με βίαζε» συνέχισε η Πελικό.

I sat down with Gisele Pelicot for almost 3 hours in Paris. This Saturday, the first American interview ⁦@nytimes⁩ . An astonishing and deeply moving conversation. pic.twitter.com/7oB2VjQ7lz — Lulu NYT (@LuluGNavarro) February 10, 2026

«Εγώ είπα «δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα» και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε «αυτή είστε εσείς». Εγώ απάντησα «όχι» και άρχισα να έχω αμφιβολίες.

Τότε αυτός μου είπε ξανά «αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς». Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα «όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω»» πρόσθεσε.

«Μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές»

Η Πελικό άκουσε τον αστυνομικό να της λέει «ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές».

«Εγώ του είπα «αυτό είναι αδύνατο», ζήτησα ένα ποτήρι νερό γιατί δεν μπορούσα άλλο να μιλήσω. Ήταν παρών και ένας ψυχολόγος, τα είχαν όλα σχεδιασμένα και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω στο σπίτι μου γιατί όλα όσα μου είχαν πει ήταν απίστευτα, δεν ήταν αληθινά» κατέληξε η Ζιζέλ Πελικό στο απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευτεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο: «Και η χαρά της ζωής».