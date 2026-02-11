newspaper
Ζιζέλ Πελικό: Σπάει την σιωπή της και περιγράφει πως έμαθε την αλήθεια – «Όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω»
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 12:40

Ζιζέλ Πελικό: Σπάει την σιωπή της και περιγράφει πως έμαθε την αλήθεια – «Όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω»

Η Ζιζέλ Πελικό μίλησε ανοιχτά για την οδυνηρή εμπειρία που πέρασε σε μια νέα συνέντευξη στους New York Times.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ένα χρόνο μετά την καταδίκη του συζύγου της -που την νάρκωνε με φάρμακα ώστε τουλάχιστον εκατό άνδρες να μπορέσουν να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη- η Ζιζέλ Πελικό σπάει τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά για το τρόπο με τον οποίο έμαθε τις φρικτές πράξεις που υπέστη.

Να σημειωθεί ότι ο σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε φυλάκισή 20 ετών, την ανώτατη ποινή για το αδίκημα που διέπραξε και την οποία είχε ζητήσει ο εισαγγελέας ενώ ένοχοι κρίθηκαν και οι 51 συγκατηγορούμενοί του: Οι 47 για βιασμό, οι δύο για απόπειρα βιασμού και ένας για σεξουαλική επίθεση.

Όταν η Ζιζέλ Πελικό έμαθε την αλήθεια: «όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω»

Μιλώντας στους New York Times, η Πελικό είπε: «Πήγα να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας και αυτός είχε στο γραφείο του ένα πάκο από φακέλους. Μου είπε «κυρία Πελικό αυτό που θα σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει». Εγώ άρχισα να ανησυχώ και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά».

«Τον ρώτησα «τι συμβαίνει;» και μου είπε «δείτε αυτό τον πάκο» αρχίζοντας να ανοίγει έναν από τους φακέλους και να μου δείχνει μια φωτογραφία. Με ρώτησε «αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;» και εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου γιατί ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα που με βίαζε» συνέχισε η Πελικό.

«Εγώ είπα «δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα» και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε «αυτή είστε εσείς». Εγώ απάντησα «όχι» και άρχισα να έχω αμφιβολίες.

Τότε αυτός μου είπε ξανά «αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς». Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα «όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω»» πρόσθεσε.

«Μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές»

Η Πελικό άκουσε τον αστυνομικό να της λέει «ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές».

«Εγώ του είπα «αυτό είναι αδύνατο», ζήτησα ένα ποτήρι νερό γιατί δεν μπορούσα άλλο να μιλήσω. Ήταν παρών και ένας ψυχολόγος, τα είχαν όλα σχεδιασμένα και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω στο σπίτι μου γιατί όλα όσα μου είχαν πει ήταν απίστευτα, δεν ήταν αληθινά» κατέληξε η Ζιζέλ Πελικό στο απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευτεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο: «Και η χαρά της ζωής».

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

inWellness
inTown
Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Κόσμος 11.02.26

Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Σύνταξη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
