«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Σοκ έχει προκαλέσει η νέα «υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία όπου ένα άνδρας νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του μαζί με άλλους.

Ο 49χρονος και πέντε ακόμα κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν στο Ειρηνοδικείο του Swindon την Τρίτη.

Οι κατηγορίες, που φέρονται να εκτυλίχθηκαν σε βάθος 13 ετών σε βάρος της πρώην συζύγου του βασικού κατηγορούμενου, της 48χρονης Joanne Young, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βιασμούς, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση, χορήγηση ουσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και κατοχή παράνομου πορνογραφικού υλικού.

Συγκεκριμένα, ο Philip Young, πρώην κάτοικος του Swindon και νυν κάτοικος Enfield, έχει κατηγορηθεί για 56 σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και της χορήγησης ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση/ακινητοποίηση ώστε να επιτραπεί σεξουαλική πράξη. Ο ίδιος έχει επίσης κατηγορηθεί για ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Πέντε ακόμα άντρες στο εδώλιο

Πέντε ακόμη άνδρες έχουν επίσης κατηγορηθεί για αδικήματα σε βάρος της Joanne Young, η οποία έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ανωνυμία.

Ο Young έχει προφυλακιστεί ενώ οι άλλοι πέντε άνδρες έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Ο αναπληρωτής διευθυντής έρευνας Τζιοφ Σμιθ, από την αστυνομία του Γουίλτσαιρ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες σημαντική εξέλιξη σε μια “πολύπλοκη και εκτεταμένη” έρευνα. Πρόσθεσε ότι η Γιανγκ λαμβάνει υποστήριξη από αστυνομικούς ειδικά εκπαιδευμένους για τέτοιες περιπτώσεις.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως την νάρκωνε. Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της μη συγκατάθεσης. Αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών και να μην αποκαλυφθεί το όνομά της με σκοπό, όπως είπε, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».