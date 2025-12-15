newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
ΕΣΑ για Shein, Temu: Ο δασμός 3 ευρώ δεν σταματά τη λαίλαπα
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Δεκεμβρίου 2025 | 20:34

ΕΣΑ για Shein, Temu: Ο δασμός 3 ευρώ δεν σταματά τη λαίλαπα

Ημίμετρο χαρακτηριστίζει ο ΕΣΑ την απόφαση του Ecofin για δασμό 3 ευρώ στα δέματα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για επιβολή τέλους μόλις τρία ευρώ στα δέματα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες αποτελεί μια ανεπαρκή και απογοητευτική παρέμβαση. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΕΣΑ) σχολιάζοντας την απόφαση του Ecofin να επιβάλει σταθερό δασμό 3 ευρώ για τα δέματα από Shein, Temu και κάθε άλλη πλατφόρμα, για τα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Ένα ελάχιστο τέλος τριών ευρώ σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά τους όρους θεμιτού ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρει ο ΕΣΑ, και τονίζει πως το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χωρίς αυτήν, η ανεξέλεγκτη εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες θα συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια αγορά, οδηγώντας στο κλείσιμο άνω του 50% των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζει.

Ο ΕΣΑ προσθέτει ότι χρειάζονται ουσιαστικοί δασμοί, σαφείς τεχνικές διασφαλίσεις και πραγματικοί έλεγχοι, όχι ημίμετρα και καταλήγει: «Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ δεν είναι επιλογή είναι μονόδρομος».

Ποιους αφορά ο δασμός 3 ευρώ

Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή τόνισε ότι από την 1η Ιουλίου 2026, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές και αξίας κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται σε σταθερό δασμό 3 ευρώ.

Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό καλύπτει το 93 % του συνόλου των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διαχείρισης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;
Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 15.12.25

Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;

Εντός του 2026 αναμένεται να εφαρμοστεί το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» αποκαλούμενο και «Τειρεσίας για ενοικιαστές». Επικροτεί η ΠΟΜΙΔΑ, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ' αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ακρίβεια: Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός
Ακρίβεια 15.12.25

Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός

H ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο» και τα Χριστούγεννα. Το παραδοσιακό τραπέζι φέτος θα είναι ακριβότερο συγκριτικά με πέρυσι έως και 20%. «Βαρύς» ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Shein και Temu: Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα
Ασιατικά e-shops 15.12.25

Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα

Η σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων κυρίως από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, μέσω πλατφορμών όπως η Temu, αλώνει την αγορά

Δήμητρα Σκούφου
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπλόκα: Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών – «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση
Στη κόψη του ξυραφιού 15.12.25 Upd: 22:09

Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση

Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη συνάντηση της Νίκαιας, στη Λάρισα, μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο κύβος ερρίφθη για τους αγρότες που έλαβαν το «θολό» μήνυμα της κυβέρνησης και επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 23:53

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ

Με στόχο την εξεύρεση λύση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, συνεδριάζουν στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι,

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
