Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για επιβολή τέλους μόλις τρία ευρώ στα δέματα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες αποτελεί μια ανεπαρκή και απογοητευτική παρέμβαση. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΕΣΑ) σχολιάζοντας την απόφαση του Ecofin να επιβάλει σταθερό δασμό 3 ευρώ για τα δέματα από Shein, Temu και κάθε άλλη πλατφόρμα, για τα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Ένα ελάχιστο τέλος τριών ευρώ σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά τους όρους θεμιτού ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρει ο ΕΣΑ, και τονίζει πως το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χωρίς αυτήν, η ανεξέλεγκτη εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες θα συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια αγορά, οδηγώντας στο κλείσιμο άνω του 50% των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζει.

Ο ΕΣΑ προσθέτει ότι χρειάζονται ουσιαστικοί δασμοί, σαφείς τεχνικές διασφαλίσεις και πραγματικοί έλεγχοι, όχι ημίμετρα και καταλήγει: «Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ δεν είναι επιλογή είναι μονόδρομος».

Ποιους αφορά ο δασμός 3 ευρώ

Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή τόνισε ότι από την 1η Ιουλίου 2026, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές και αξίας κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται σε σταθερό δασμό 3 ευρώ.

Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό καλύπτει το 93 % του συνόλου των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διαχείρισης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.