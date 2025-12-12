Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα από Shein και Temu από στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Σταθερό δασμό 3 ευρώ για τα δέματα από Shein, Temu και κάθε άλλη πλατφόρμα, συμφώνησαν στο Ecofin να επιβάλλει η ΕΕ στα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Το προσωρινό αυτό μέτρο ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι τα δέματα αυτά εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ χωρίς δασμούς, γεγονός που οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τεθεί σε ισχύ η μόνιμη ρύθμιση για τα εν λόγω δέματα, η οποία συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025

Ποιους αφορά ο δασμός 3 ευρώ

Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή τόνισε ότι από την 1η Ιουλίου 2026, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές και αξίας κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται σε σταθερό δασμό 3 ευρώ.

Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό καλύπτει το 93 % του συνόλου των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διαχείρισης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα με Shein, Temu

Η σημερινή κίνηση ακολουθεί τη δέσμευση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2025 να εργαστεί για την εξεύρεση μιας απλής, προσωρινής λύσης για την επιβολή δασμών σε τέτοια προϊόντα το συντομότερο δυνατόν το 2026.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για μια μόνιμη λύση που θα καταργεί εντελώς το όριο απαλλαγής από δασμούς.

Τότε, όλα τα εμπορεύματα αξίας κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται σε δασμούς σύμφωνα με τους συνήθεις δασμολογικούς συντελεστές της ΕΕ για μεμονωμένα προϊόντα.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά εάν ο συντελεστής πρέπει να επεκταθεί σε εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ και πωλούνται από εμπόρους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS.

Πηγή: ΟΤ