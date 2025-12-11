Έφοδος της ΕΕ στα γραφεία της Temu – Τι αναφέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν

Στο επίκεντρο εφόδου από τις εποπτικές αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν τα ευρωπαϊκά γραφεία της Temu στο Δουβλίνο, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει λάβει αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις από το Πεκίνο.

Έλεγχοι σε Temu

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων αυστηρών κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι στοχεύουν να αποτρέψουν κρατικές παρεμβάσεις που ενισχύουν επιχειρήσεις με τρόπους που νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Η κίνηση της ΕΕ αποτελεί ακόμη μία δοκιμασία για το νέο, αυστηρό καθεστώς ελέγχων που έχει θεσπιστεί με τον Κανονισμό για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidy Regulation).

Το πλαίσιο αυτό στοχεύει να αποτρέψει τα κράτη εκτός ΕΕ από το να χρησιμοποιούν κρατικούς πόρους για να αποκτούν αθέμιτα πλεονεκτήματα σε ευρωπαϊκές αγορές.

Πέρα από μεγάλες εξαγορές — όπως η πρόσφατη απόκτηση της Covestro από την Abu Dhabi National Oil Company — η ΕΕ έχει εφαρμόσει τον κανονισμό κυρίως σε κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ευρωπαϊκούς κλάδους των σιδηροδρόμων και της καθαρής ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι έγινε «αιφνιδιαστική επιθεώρηση σε εταιρεία του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου», χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει. Η Temu δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία PDD Holdings είχε προειδοποιήσει πρόσφατα για επιβράδυνση της κατανάλωσης στην Κίνα, καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου εντείνεται με παίκτες όπως η Alibaba. Η αυξημένη πίεση στην εγχώρια αγορά φαίνεται να ενισχύει τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας της Temu, καθιστώντας την έρευνα της ΕΕ ακόμη πιο κρίσιμη για το μέλλον της.