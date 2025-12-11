Έφοδος της ΕΕ στα γραφεία της Temu – Τι αναφέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν
Η έρευνα στην Temu εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων αυστηρών κανόνων της ΕΕ
- Έφοδος της ΕΕ στα γραφεία της Temu – Τι αναφέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν
- Τραγικός θάνατος 38χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
- Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε 34χρονος σε διαμέρισμα στα Ιωάννινα
- Επίδειξη ισχύως στην Κίνα: Βομβαρδιστικά των ΗΠΑ ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα πέταξαν πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας
Στο επίκεντρο εφόδου από τις εποπτικές αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν τα ευρωπαϊκά γραφεία της Temu στο Δουβλίνο, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει λάβει αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις από το Πεκίνο.
Έλεγχοι σε Temu
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων αυστηρών κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι στοχεύουν να αποτρέψουν κρατικές παρεμβάσεις που ενισχύουν επιχειρήσεις με τρόπους που νοθεύουν τον ανταγωνισμό.
Η κίνηση της ΕΕ αποτελεί ακόμη μία δοκιμασία για το νέο, αυστηρό καθεστώς ελέγχων που έχει θεσπιστεί με τον Κανονισμό για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidy Regulation).
Το πλαίσιο αυτό στοχεύει να αποτρέψει τα κράτη εκτός ΕΕ από το να χρησιμοποιούν κρατικούς πόρους για να αποκτούν αθέμιτα πλεονεκτήματα σε ευρωπαϊκές αγορές.
Πέρα από μεγάλες εξαγορές — όπως η πρόσφατη απόκτηση της Covestro από την Abu Dhabi National Oil Company — η ΕΕ έχει εφαρμόσει τον κανονισμό κυρίως σε κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ευρωπαϊκούς κλάδους των σιδηροδρόμων και της καθαρής ενέργειας.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι έγινε «αιφνιδιαστική επιθεώρηση σε εταιρεία του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου», χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει. Η Temu δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία PDD Holdings είχε προειδοποιήσει πρόσφατα για επιβράδυνση της κατανάλωσης στην Κίνα, καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου εντείνεται με παίκτες όπως η Alibaba. Η αυξημένη πίεση στην εγχώρια αγορά φαίνεται να ενισχύει τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας της Temu, καθιστώντας την έρευνα της ΕΕ ακόμη πιο κρίσιμη για το μέλλον της.
- Άννα Βίσση: Η τελευταία μεγάλη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο έρχεται αποκλειστικά στο MEGA
- Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
- Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό
- Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
- Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
- Σαουδική Αραβία καλεί Σαλάχ: «Είναι ευπρόσδεκτος στο πρωτάθλημα»
- Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
- Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε 34χρονος σε διαμέρισμα στα Ιωάννινα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις