Επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ για Shein-Temu-Τrendyol: Τι αλλάζει στα μικροδέματα

Θετικής υποδοχής έτυχε από τον εμπορικό κόσμο η πολιτική συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ στα δέματα από τρίτες χώρες. Και πώς αλλιώς αφού τα μικροδέματα που στέλνονται στην Ελλάδα και Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών (π.χ. Shein, Temu, Trendyol) έχει εξελιχθεί σε μεγάλη πληγή για τις εμπορικές επιχειρήσεις, που βλέπουν πωλήσεις και μερίδια να συμπιέζονται.

8.000 προϊόντα το λεπτό

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΣΕΕ, ο ετήσιος τζίρος των Temu και Shein στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 528 εκατ. έως 627 εκατ. ευρώ, ενώ η απώλεια δημοσίων εσόδων από φορολογία και εισφορές εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ το χρόνο. Με περίπου 20% της αγοράς να έχει ήδη μετατοπιστεί εκτός ελληνικού εμπορικού ιστού.

Σε επίπεδο, δε, Ευρωπαϊκής Ένωσης τα νούμερα ζαλίζουν: μόνο το 2024 σχεδόν 8.000 προϊόντα το λεπτό εισήλθαν στην ΕΕ, συνολικής αξίας 4,6 δισ. ευρώ.

Ένας όγκος, που έρχεται να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τις τελωνειακές αρχές όσο και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Είναι ενδεικτικό ότι πέρυσι μόλις το 0,0082% των εισαγόμενων προϊόντων ελέγχθηκε ως προς τη συμμόρφωση, ενώ μόνο το 0,0013% απορρίφθηκε.

Για μία σημαντική νίκη για τον εμπορικό κόσμο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης αναφορικά με την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών στα μικροδέματα το 2026 αντί του 2028.

Ανάσα αισιοδοξίας

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο της ΕΕ ήταν να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ (174,93 δολάρια) το 2028.

«Η απόφαση δίνει μία πραγματική ανάσα αισιοδοξίας τόσο για τη λειτουργία της ΕΕ όσο και για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και του ελληνικού εμπορίου», δηλώνει ο κ. Καφούνης

«Θα παρακολουθούμε στενά τα επόμενα βήματα, ειδικά την αποσαφήνιση του ακριβούς τρόπου και χρόνου εφαρμογής του νέου καθεστώτος, καθώς και το εάν η απόφαση θα συνοδευτεί από την επιβολή ενός διαχειριστικού τέλους, όπως είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», συμπληρώνει.

Η ΕΣΕΕ έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα

«Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών, υπονομεύει περιβαλλοντικά πρότυπα και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων παραγωγών και λιανεμπόρων», είχε σημειώσει πρόσφατα η Joanna Zawistowska, διευθύντρια Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει σχεδιάσει εδώ και κάποιους μήνες δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως κατάργηση της απαλλαγής για αποστολές αξίας κάτω των 150 αλλά και την επιβολή τέλους διεκπεραίωσης στα επίπεδα των 2 ευρώ.

Ωστόσο, όμως, οι επιχειρήσεις στον χώρο του εμπορίου κρίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ αργούν, έχουν ζητήσει διά των θεσμικών τους φορέων από την ελληνική κυβέρνηση να επιβληθεί εθνικό τέλος στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Έως ότου υπάρξει τελική ευρωπαϊκή απόφαση, χώρες όπως πχ η Ρουμανία προχώρησε στη θέσπιση φόρου εφοδιαστικής 25 λέι (περίπου 5 ευρώ).

Μάλιστα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) είχε αιτηθεί στα συναρμόδια υπουργεία το τέλος αυτό να ανέρχεται σε 7 ευρώ για όλα τα δέματα από τρίτες χώρες.

Επιπλέον, όλοι οι φορείς του εμπορίου πρότειναν τα έσοδα από το εθνικό τέλος να κατευθυνθούν αποκλειστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας.

