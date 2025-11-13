Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη να επισπεύσουν «το συντομότερο δυνατό εντός του 2026» την εισαγωγή τελωνειακών δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ των 27, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, σε μια κίνηση που αναμένεται να πλήξει τους κινεζικούς διαδικτυακούς λιανοπωλητές Shein και Temu.

Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ ήταν να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ (174,93 δολάρια) μόλις το 2028. Ωστόσο, τα δισεκατομμύρια δέματα που φτάνουν στην ΕΕ κυρίως από την Κίνα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις και έχουν ασκήσει πιέσεις στους πολιτικούς να δράσουν ταχύτερα.

Η ελληνική θέση

Την πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ στηρίζει και η Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος τόνισε πως «η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει οριστεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση 2 ευρώ ανά πακέτο.

Με 4,6 δισ. δέματα από Shein, Temu, Trendyol, που αγοράστηκαν από Ευρωπαίους καταναλωτές το 2024, τα τέλη θα ενισχύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα χρηματοδοτήσουν περισσότερους τελωνειακούς ελέγχους. Πάνω από το 80% των τελωνειακών ελέγχων προέρχονται από την Κίνα, κυρίως από αγαθά χαμηλής αξίας, όπως ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και παιχνίδια.