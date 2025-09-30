newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Shein – Temu: Η GR.EC.A ζητά ειδικό τέλος σε δέματα από τρίτες χώρες
Διεθνής Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:09

Shein – Temu: Η GR.EC.A ζητά ειδικό τέλος σε δέματα από τρίτες χώρες

Shein και Temu κατακλύζουν την αγορά με φθηνά προϊόντα - Πώς φορολογούνται οι επιχειρήσεις

Σύνταξη
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Τη θέσπιση εθνικού τέλους 7 ευρώ για όλα τα εισαγόμενα δέματα (Shein, Temu) από τρίτες χώρες ζητεί από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – (GR.EC.A).

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι διεθνείς πλατφόρμες κατακλύζουν την ελληνική αγορά με προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού κόστους, τα οποία συχνά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, δημιουργώντας σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Όπως τονίζει ο GR.EC.A, οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η ανισορροπία αυτή έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές απώλειες στον εγχώριο επιχειρηματικό ιστό, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση της Πολιτείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, που έχουν ήδη υιοθετήσει εθνικά τέλη ανά εισαγόμενο δέμα, προστατεύοντας έτσι τις δικές τους επιχειρήσεις.

Η πρόταση GR.EC.A για Shein – Temu

Η πρόταση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) προβλέπει την επιβολή εθνικού τέλους 7 ευρώ ανά δέμα που εισάγεται από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο μαζικό κύμα εισαγωγών, θα συμβάλει στη θωράκιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πολύτιμους πόρους για την ελληνική οικονομία.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι τα έσοδα από το εθνικό τέλος πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνογνωσία, ώστε να ανταγωνιστούν ισότιμα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Το μήνυμα προς την Πολιτεία είναι ξεκάθαρο: η άμεση δράση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Όπως υπογραμμίζει ο GR.EC.A, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν άλλο το κόστος της αδράνειας. Η θεσμοθέτηση του εθνικού τέλους, σημειώνει, θα προστατεύσει την ελληνική επιχειρηματικότητα, θα διασφαλίσει συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μέλλον.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέτρο αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση ενός υγιούς εμπορικού περιβάλλοντος και θα δώσει την απαραίτητη ανάσα στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν δυναμικά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΟΤ

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
