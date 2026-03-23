Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 11:48

Shein, Temu: Το μεγάλο… κόλπο με το χαράτσι των 3 ευρώ στα δέματα από Κίνα

Τα δέματα ανακατευθύνονται σε άλλες περιοχές της ΕΕ για να αποφευχθεί η επιβολή φόρου στα δέματα χαμηλής αξίας από εταιρείες όπως η Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δεν φαίνεται να μπαίνει ανάχωμα στη φόρα εταιρειών όπως η Shein και η Temu που κατακλύζουν με χιλιάδες προϊόντα τις ευρωπαϊκές αγορές, παρά την απόφαση για φόρο της τάξης των 3 ευρώ που θα επιβάλλουν από τον Ιούλιο οι Βρυξέλλες ανά είδος προϊόντος που αγοράζεται διαδικτυακά και αποστέλλεται στην ΕΕ.

Η θεαματική ανάπτυξη εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου έχει κατακλύσει τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται μπροστά στην υποχρέωση να ελέγχουν αν τα δισεκατομμύρια δέματα που φτάνουν στην Ένωση κάθε χρόνο πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και αν καταβάλλονται οι σωστοί εισαγωγικοί δασμοί.

Ποιο ανάχωμα σε Shein, Temu;

Ωστόσο, το σχέδιο των Βρυξελλών να καταργήσουν τον κανόνα «de minimis», ο οποίος επιτρέπει στα εμπορεύματα αξίας κάτω των 150 ευρώ να απαλλάσσονται από δασμούς, πιθανότατα θα έχει ελάχιστη επίδραση στη μείωση του αριθμού των δεμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ένωση, προειδοποίησε ο Kristian Vanderwaeren, ανώτατος τελωνειακός αξιωματούχος του Βελγίου.

«Σήμερα, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα», διευκρίνισε στους Financial Times. Αν και η αλλαγή των κανόνων θα «απλοποιούσε» τις διαδικασίες, δεν πίστευε ότι θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στην εισροή προϊόντων στην Ευρώπη, καθώς η επακόλουθη αύξηση της τελικής τιμής δεν θα ήταν αρκετά μεγάλη, «αν και φυσικά ο καταναλωτής θα πληρώσει περισσότερα».

Το 2025, 5,8 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ, μια αύξηση πάνω από τέσσερις φορές σε σύγκριση με το 2022 και ένα άλμα 20% μόνο σε σχέση με το 2024. Και μάλιστα, 9 στα 10 προέρχονταν από την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την 1η Ιουλίου, ο δασμός των 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος που αγοράζεται διαδικτυακά, θα λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Αυτό σημαίνει πως μια παραγγελία για παράδειγμα τριών μπλουζών, ενός ζευγαριού καλτσών και ενός παιχνιδιού, θα φτάσει να επιβαρύνεται με 9 ευρώ σε δασμούς.

Ο στόχος του δασμού είναι να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη

Ένα νέο τέλος 2 ευρώ

Από τον Νοέμβριο θα επιβληθεί ξεχωριστό «τέλος διαχείρισης» της ΕΕ ύψους 2 ευρώ ανά δέμα, αφού ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Ρουμανία, άρχισαν να εφαρμόζουν δικούς τους εθνικούς φόρους, με αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση των μικρών δεμάτων.

Η κίνηση της ΕΕ ακολουθεί την απόφαση των ΗΠΑ πέρυσι να καταργήσουν το κατώτατο όριο των 800 δολαρίων, γεγονός που οδήγησε στην ανακατεύθυνση ενός μέρους των κινεζικών εξαγωγών προς την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Vanderwaeren.

«Αν παρατηρήσετε αύξηση των ποσών, κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σε κάποια στιγμή οι Κινέζοι φοβήθηκαν ότι δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να εισάγουν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Και γι’ αυτό αναζητούν άλλες αγορές, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να αποδεικνύεται η βέλτιστη επιλογή».

Τι συμβαίνει στο Βέλγιο

Το Βέλγιο, με έναν μεγάλο κόμβο αεροπορικών μεταφορών στη Λιέγη, είναι ο προορισμός για τον μεγαλύτερο όγκο δεμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ένωση, με 1,4 δισ. δέματα πέρυσι — σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των εισαγωγών αυτού του είδους στην ΕΕ.

Στο αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο, όπου επεξεργάζονται τα περισσότερα από τα δέματα που φτάνουν στη χώρα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 3,8 εκατομμύρια δηλώσεις την ημέρα μόνο για τη συγκεκριμένη αγορά, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν φυσικούς ελέγχους σε λιγότερο από το 1% των δεμάτων.

Διαπιστώνουν ότι σχεδόν το ένα τρίτο των εμπορευμάτων που ελέγχονται είναι μη ασφαλή ή απομιμήσεις, ή ότι οι δηλώσεις εισαγωγής δεν αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του δέματος. Ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι τα δέματα στα οποία αναγράφεται ψευδής χώρα προέλευσης ή χαμηλότερη οικονομική αξία, με σκοπό την καταβολή χαμηλότερων δασμών.

Η περίπτωση της Ιταλίας

Τα δέματα ανακατευθύνονται σε άλλες περιοχές της ΕΕ για να αποφευχθεί η επιβολή φόρου στα δέματα χαμηλής αξίας από εταιρείες όπως η Shein και η Temu.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι θέσπισε φόρο 2 ευρώ για δέματα αξίας έως 150 ευρώ που φτάνουν στην Ιταλία από χώρες εκτός ΕΕ, με στόχο να ανακόψει την εισροή προϊόντων από κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Shein και η Temu, και να συγκεντρώσει έσοδα για το δημόσιο ταμείο. Ο φόρος ισχύει για δέματα που έφτασαν στην Ιταλία μετά την 1η Ιανουαρίου.

Ωστόσο, οι ιταλικές εταιρείες logistics και οι διαχειριστές αεροδρομίων παραπονούνται ότι ο φόρος έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη πτώση του αριθμού των μικρών δεμάτων που διακινούνται μέσω των δικτύων logistics τους.

Ισχυρίζονται ότι πτήσεις μεταφοράς φορτίων από χώρες εκτός ΕΕ προσγειώνονται σε άλλα αεροδρόμια της Ένωσης για να αποφύγουν την επιβάρυνση και καλούν την κυβέρνηση Μελόνι να αναστείλει ή να καταργήσει τον φόρο.

«Το μέτρο είχε αντίθετα αποτελέσματα», σημείωσε η Βαλεντίνα Μενίν, γενική διευθύντρια της βιομηχανικής ένωσης Assaeroporti, η οποία εκπροσωπεί εταιρείες που διαχειρίζονται 32 ιταλικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Μαλπένσα του Μιλάνου, ενός από τους μεγαλύτερους κόμβους μεταφοράς φορτίων της χώρας. «Ολόκληρος ο ιταλικός τομέας logistics χάνει δουλειά».

Όταν αποφάσισε να επιβάλει τον φόρο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026, η Ρώμη προέβλεπε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει 122 εκατ. ευρώ φέτος και 245 εκατ. ευρώ ετησίως στη συνέχεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιταλική τελωνειακή υπηρεσία, ο αριθμός των δεμάτων μικρής αξίας που έφτασαν απευθείας στην Ιταλία από χώρες εκτός ΕΕ μεταξύ 1ης και 20ης Ιανουαρίου ήταν κατά 36% χαμηλότερος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τι έρχεται για Shein και Temu

Ο νέος φόρος ύψους 3 ευρώ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης των τελωνειακών υπηρεσιών της ΕΕ, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2028. Αυτό αναμένεται να ψηφιοποιήσει τα τελωνεία της Ένωσης υπό την εποπτεία μιας κεντρικής υπηρεσίας και ενός κόμβου δεδομένων και να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τους εμπόρους, αλλά και να παρέχει στις αρχές ισχυρότερα εργαλεία και δεδομένα για την παρακολούθηση των εισαγωγών.

Ωστόσο, εμπειρογνώμονες σε θέματα τελωνείων έχουν προειδοποιήσει ότι ένα κενό στους κανόνες, το οποίο θα επιτρέπει στους εισαγωγείς να αποφεύγουν την καταβολή του δασμού των 3 ευρώ εάν συμπληρώσουν μια πιο εκτενή τελωνειακή δήλωση, θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα.

Ο Walter Van Der Meiren, εμπειρογνώμονας στον τομέα των ευρωπαϊκών τελωνειακών υπηρεσιών, δήλωσε: «Αυτό θα οδηγούσε σε πιο περίπλοκες τελωνειακές διασαφήσεις, οι οποίες, για πολλές κατηγορίες προϊόντων όπως βιβλία, φαρμακευτικά προϊόντα και λογισμικό, δεν συνεπάγονται ούτως ή άλλως την επιβολή εισαγωγικών δασμών.»

«Αυτό επιβαρύνει περαιτέρω τα εθνικά τελωνειακά συστήματα πληροφορικής, τα οποία ήδη λειτουργούν στο όριο των δυνατοτήτων τους, χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα.»

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την οριστικοποίηση των κανόνων, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους στρεβλώσεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολική επαναφορά, με ανατροπή του -3%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολική επαναφορά, με ανατροπή του -3%

Vita.gr
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Κόσμος
«Παγώνει» ο Τραμπ τις επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Οικονομία 23.03.26

Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Ελλάδα 23.03.26

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Κάτι ξέρουν 23.03.26

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Ελλάδα 23.03.26

Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

