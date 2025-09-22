Μία 29χρονη συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι άφησε εντός του σπιτιού της, μόνα τους και χωρίς επίβλεψη, τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας από δύο έως οκτώ ετών.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε καταγγελία για το συμβάν από οικείο πρόσωπο.

Σε βάρος της 29χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.