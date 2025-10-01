Τροχαία: Έξι νεκροί στην Αττική τον Σεπτέμβριο – Βεβαιώθηκαν περισσότερες από 34.000 παραβάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τροχαία Αττικής τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 559 ατυχήματα με 669 παθόντες
Στου έξι ανήλθαν οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα στην Αττική τον μήνα Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.
Συγκεκριμένα στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,
- 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,
- 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.
Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς.
Σωστή οδική συμπεριφορά
Επίσης η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Παραβάσεις
Παράλληλα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Σεπτέμβριο βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις από τις οποίες 471 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -29- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
