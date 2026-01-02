Τροχαία: Δέκα νεκροί και 597 τραυματίες τον Δεκέμβριο στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις
Τον ίδιο μήνα βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 31.375 παραβάσεις από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος
- «Λόγοι ασφάλειας» - Ο Μασκ κατεβάζει τους δορυφόρους του πιο κοντά στη Γη
- Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του - Στο νοσοκομείο ο 14χρονος
- Ο Ζελένσκι επέλεξε νέο προσωπάρχη μετά την απομάκρυνση Γέρμακ - Το προφίλ του Κιρίλο Μπουντάνοφ
- Πώς τα μονοπώλια έγιναν ένας απ’ τους μεγαλύτερους κινδύνους του 2025
Άλλος ένας μήνας με διψήφιο αριθμό νεκρών στους δρόμους της Αττικής ο Δεκέμβριος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας.
Ειδικότερα τον τελευταίο μήνα του 2025 σημειώθηκαν 546 τροχαία ατυχήματα στην Αττική με 607 παθόντες.
Νεκροί και τραυματίες
Συγκεκριμένα σημειώθηκαν:
- 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,
- 6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες,
- 530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες.
Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται επίσης ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Χιλιάδες παραβάσεις
Όσον αφορά τους ελέγχους της Τροχαίας τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 1.314 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -60- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 3.453 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 291 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 512 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.271 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 1.698 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 27 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
- Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
- Τα Εμιράτα δίνουν διαβατήριο σε παίκτες του πάντελ!
- Η Tesla χάνει έδαφος στην Ευρώπη, αλλά «σπάει κοντέρ» στη Νορβηγία
- Καματερό: 21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ – Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών
- Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη
- Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό
- Μπλοκάρει η πώληση της Σεβίλλης και στο προσκήνιο εμφανίζεται ο Σέρχιο Ράμος
- ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις