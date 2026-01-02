Τροχαία: Δέκα νεκροί και 597 τραυματίες τον Δεκέμβριο στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις

Άλλος ένας μήνας με διψήφιο αριθμό νεκρών στους δρόμους της Αττικής ο Δεκέμβριος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας.

Ειδικότερα τον τελευταίο μήνα του 2025 σημειώθηκαν 546 τροχαία ατυχήματα στην Αττική με 607 παθόντες.

Νεκροί και τραυματίες

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν:

10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες,

530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες.

Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται επίσης ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Χιλιάδες παραβάσεις

Όσον αφορά τους ελέγχους της Τροχαίας τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: