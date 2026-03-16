Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιορτάζει τη νίκη του στα Όσκαρ με burger

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θα συνοδεύσει το χρυσό του αγαλματίδιο με ένα πλήρες γεύμα: burger με τηγανητές πατάτες.

Αφού κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στα Όσκαρ 2026 για την ερμηνεία του ως Smoke και Stack (ναι μιλάμε για διπλό ρόλο) στην ταινία «Sinners», ο Τζόρνταν βρήκε έναν τρόπο να γιορτάσει τη μεγάλη του νίκη με τον πιο απλό τρόπο, κατευθυνόμενος στο In-N-Out Burger.

Ο ηθοποιός χαμογελούσε ασταμάτητα καθώς πόζαρε με το βραβείο του στο ταμείο και στεκόταν μπροστά από δίσκους με φαγητό, ενώ όσοι βρισκόταν κοντά του φώναζαν δυνατά το όνομά του, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επίσκεψη του σταρ στην αλυσίδα εστιατορίων έλαβε χώρα πριν κατευθυνθεί στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair για να συνεχίσει τους εορτασμούς. Καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, ο Τζόρνταν φίλησε το Όσκαρ του ενώ πόζαρε για τους φωτογράφους φορώντας ένα κομψό καφέ κοστούμι.

Το «ευχαριστώ»

Νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας την οικογένειά του, καθώς και τον σκηνοθέτη της ταινίας «Sinners» Ράιαν Κούγκλερ.

Ο Κούγκλερ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και ήταν επίσης υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη, το οποίο απονεμήθηκε στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another».

Στην ομιλία του, ο Τζόρνταν ευχαρίστησε επίσης τους μαύρους ηθοποιούς που είχαν κερδίσει στο παρελθόν Όσκαρ για πρωταγωνιστικούς ρόλους, δηλώνοντας επί σκηνής: «Βρίσκομαι εδώ χάρη σε όσους με προηγήθηκαν: τον Σίντνεϊ Πουατιέ, τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, την Χάλι Μπέρι, τον Τζέιμι Φοξ, τον Φόρεστ Γουίτακερ, τον Γουίλ Σμιθ».

«Και το να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες, ανάμεσα σε αυτούς τους μύθους, ανάμεσα στους προγόνους μου, ανάμεσα στους δικούς μου», συνέχισε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Creed».

Ο Τζόρνταν ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και όλους όσους παρακολουθούν από το σπίτι τους για τη στήριξή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Το νιώθω. Ξέρω ότι θέλετε να τα πάω καλά, και θέλω να τα καταφέρω επειδή εσείς πιστέψατε σε μένα», είπε.

*Με πληροφορίες από: People