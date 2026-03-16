Γιατί ο Σον Πεν «σνόμπαρε» τη βραδιά των Όσκαρ;

Από τότε που έκανε την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη στις αρχές της δεκαετίας του ’80, κουβαλούσε τον τίτλο του «κακού παιδιού» και του «αντιδραστικού τύπου». Κανείς δεν αμφισβητούσε το ταλέντο του Σον Πεν, αλλά για πολλούς η συνεργασία μαζί του έμοιαζε σαν επικίνδυνη αποστολή.

Και αυτή την… αποστολή δεν είχε κανένα πρόβλημα να τη συντηρεί και ο ίδιος ο σταρ του Χόλιγουντ με τη συμπεριφορά του. Η αλήθεια είναι πως ο Σον Πεν για πολλά χρόνια απασχολούσε τον Τύπο με τις ερωτικές του σχέσεις, τις διασκεδάσεις του, αλλά και τη βίαιη συμπεριφορά του – έχει τσακωθεί και συλληφθεί ουκ ολίγες φορές στα 80s και στα 90s.

Ωστόσο, ως ηθοποιός, λειτουργούσε σαν το… καλό κρασί, που γίνεται όλο και καλύτερο όσο περνούν τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πως από τα zeros και μετά άρχισε να εμφανίζεται στα μεγάλα βραβεία, ενώ το βράδυ της Κυριακής πρόσθεσε στο παλμαρέ του το 3ο του Όσκαρ με την ερμηνεία του στο Μια Μάχη Μετά την Άλλη.

Ωστόσο, ο Σον Πεν επέλεξε να σνομπάρει την 98η τελετή, με τον Κίραν Κάλκιν να λέει από τη σκηνή των βραβείων «δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε. Ή απλά δεν ήθελε».

Που ήταν ο Σον Πεν το βράδυ της Κυριακής;

Επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του γνωστού ηθοποιού, γιατί αποφάσισε να μην βρίσκεται στα φετινά Όσκαρ, δεν έχει δοθεί ακόμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ο Σον Πεν είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Ουκρανία, έστω κι αν κανείς δεν ξέρει το γιατί.

Although he was nominated for Best Actor in a Supporting Role, Penn skipped the #Oscars ceremony.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη χώρα. Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία και πριν μερικά χρόνια, όπου είχε σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ Superpower.

«Δικαστήρια» στα social media

Είτε βρισκόταν στην Ουκρανία, είτε όχι, τα social media «δίκασαν» τον Σον Πεν για την απουσία του από το Dolby Theater του Λος Άντζελες – κυρίως επειδή κέρδισε το 3ο του Όσκαρ.

«Πρέπει να υπάρχει έναν κανόνας στα Όσκαρ, πως όποιος δεν έρχεται στην τελετή να μην κερδίζει το βραβείο. Δεν ήρθες; Ο επόμενος. Ο Σον Πεν δεν δίνει δεκάρα για τα βραβεία» έγραψε έναν χρήστης στο Χ. Και δεν ήταν ο μόνος που είχε αυτή την άποψη.

«Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τι σκατά καλύτερο είχε να κάνει από τα βρίσκεται στα Όσκαρ», «Εκνευρίζομαι που κάποιοι κερδίζουν και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να εμφανιστούν», «Μπράβο, δώστε στον Πεν ένα ακόμα Όσκαρ όταν καν δεν έρχεται, ενώ οι άλλοι το άξιζαν κι εκείνοι», «Ο Σον Πεν κέρδισε ένα βραβείο που ούτε καν τον ένοιαζε γιατί έχει ήδη πάρει Όσκαρ» ήταν μερικά από τα σχόλια.