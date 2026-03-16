Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Γιατί ο Σον Πεν «σνόμπαρε» τη βραδιά των Όσκαρ;
Social media «δικαστήρια» 16 Μαρτίου 2026, 13:58

Γιατί ο Σον Πεν «σνόμπαρε» τη βραδιά των Όσκαρ;

Ο σταρ του Χόλιγουντ Σον Πεν ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές στα φετινά Όσκαρ, ωστόσο εκείνος προτίμησε να απουσιάσει από την τελετή.

Φροίξος Φυντανίδης
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Από τότε που έκανε την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη στις αρχές της δεκαετίας του ’80, κουβαλούσε τον τίτλο του «κακού παιδιού» και του «αντιδραστικού τύπου». Κανείς δεν αμφισβητούσε το ταλέντο του Σον Πεν, αλλά για πολλούς η συνεργασία μαζί του έμοιαζε σαν επικίνδυνη αποστολή.

Και αυτή την… αποστολή δεν είχε κανένα πρόβλημα να τη συντηρεί και ο ίδιος ο σταρ του Χόλιγουντ με τη συμπεριφορά του. Η αλήθεια είναι πως ο Σον Πεν για πολλά χρόνια απασχολούσε τον Τύπο με τις ερωτικές του σχέσεις, τις διασκεδάσεις του, αλλά και τη βίαιη συμπεριφορά του – έχει τσακωθεί και συλληφθεί ουκ ολίγες φορές στα 80s και στα 90s.

Ωστόσο, ως ηθοποιός, λειτουργούσε σαν το… καλό κρασί, που γίνεται όλο και καλύτερο όσο περνούν τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πως από τα zeros και μετά άρχισε να εμφανίζεται στα μεγάλα βραβεία, ενώ το βράδυ της Κυριακής πρόσθεσε στο παλμαρέ του το 3ο του Όσκαρ με την ερμηνεία του στο Μια Μάχη Μετά την Άλλη.

Ωστόσο, ο Σον Πεν επέλεξε να σνομπάρει την 98η τελετή, με τον Κίραν Κάλκιν να λέει από τη σκηνή των βραβείων «δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε. Ή απλά δεν ήθελε».

Ο Σον Πεν μαζί με τον Ζελένσκι στην Ουκρανία το 2023. (Office of the President of Ukraine)

Που ήταν ο Σον Πεν το βράδυ της Κυριακής;

Επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του γνωστού ηθοποιού, γιατί αποφάσισε να μην βρίσκεται στα φετινά Όσκαρ, δεν έχει δοθεί ακόμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ο Σον Πεν είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Ουκρανία, έστω κι αν κανείς δεν ξέρει το γιατί.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη χώρα. Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία και πριν μερικά χρόνια, όπου είχε σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ Superpower.

«Δικαστήρια» στα social media

Είτε βρισκόταν στην Ουκρανία, είτε όχι, τα social media «δίκασαν» τον Σον Πεν για την απουσία του από το Dolby Theater του Λος Άντζελες – κυρίως επειδή κέρδισε το 3ο του Όσκαρ.

«Πρέπει να υπάρχει έναν κανόνας στα Όσκαρ, πως όποιος δεν έρχεται στην τελετή να μην κερδίζει το βραβείο. Δεν ήρθες; Ο επόμενος. Ο Σον Πεν δεν δίνει δεκάρα για τα βραβεία» έγραψε έναν χρήστης στο Χ. Και δεν ήταν ο μόνος που είχε αυτή την άποψη.

«Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τι σκατά καλύτερο είχε να κάνει από τα βρίσκεται στα Όσκαρ», «Εκνευρίζομαι που κάποιοι κερδίζουν και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να εμφανιστούν», «Μπράβο, δώστε στον Πεν ένα ακόμα Όσκαρ όταν καν δεν έρχεται, ενώ οι άλλοι το άξιζαν κι εκείνοι», «Ο Σον Πεν κέρδισε ένα βραβείο που ούτε καν τον ένοιαζε γιατί έχει ήδη πάρει Όσκαρ» ήταν μερικά από τα σχόλια.

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Ιράν: Θα πάμε τον πόλεμο «όσο μακριά» χρειαστεί

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Culture Live 16.03.26 Upd: 05:38

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Πάνος Καισσαράτος
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
Σκάνδαλο 16.03.26

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Νέα δικογραφία 16.03.26

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Μίνα Μουστάκα
Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
ΥΕΘΑ 16.03.26

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

