Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Culture Live 16 Μαρτίου 2026, 13:00

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας ήταν η Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet. Η Ιρλανδή ηθοποιός ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή και ευχαρίστησε τις συνυποψήφιές της, δηλώνοντας ότι η δουλειά και το ταλέντο τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για την ίδια.

«Σας ευχαριστώ όλες. Η τέχνη και η καρδιά σας με εμπνέουν και θα ήθελα πραγματικά να συνεργαστώ με καθεμία από εσάς», είπε κατά την ομιλία της.

Η Μπάκλεϊ ευχαρίστησε επίσης την οικογένειά της που ταξίδεψε για να βρίσκεται στην τελετή, αλλά και τον σύντροφό της Φρεντ, στον οποίο απευθύνθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα. «Σε αγαπώ. Είσαι ο πιο απίστευτος μπαμπάς και ο καλύτερός μου φίλος. Θέλω να κάνουμε άλλα 20.000 παιδιά μαζί», είπε προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Η αφιέρωση στην Ημέρα της Μητέρας

Η ηθοποιός έκλεισε την ομιλία της με μια αφιέρωση σε όλες τις μητέρες, καθώς την ίδια ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο γιορταζόταν η Ημέρα της Μητέρας.

«Θα ήθελα να το αφιερώσω στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας. Όλοι προερχόμαστε από μια αλυσίδα γυναικών που συνέχισαν να δημιουργούν παρά τις δυσκολίες», ανέφερε.

Στην ίδια ομιλία μίλησε και για την οκτώ μηνών κόρη της, Ίσλα, αποκαλύπτοντας ότι έμεινε έγκυος μόλις μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας. «Πιθανότατα δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει και μάλλον ονειρεύεται γάλα», σχολίασε με χιούμορ.

Ο ρόλος που την οδήγησε στο Όσκαρ

Στο Hamnet, η 36χρονη ηθοποιός υποδύεται την Άγκνες Σαίξπηρ, σύζυγο του δραματουργού Ουίλιαμ Σαίξπηρ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πολ Μέσκαλ. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ και σκηνοθετήθηκε από την Κλόι Ζάο.

Η ερμηνεία της Μπάκλεϊ θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές της χρονιάς, καθώς η ηθοποιός αποδίδει έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα μέσα από μια ιστορία που συνδέεται με την οικογένεια του Σαίξπηρ και την απώλεια του γιου του, Χάμνετ.

Μια χρονιά γεμάτη διακρίσεις

Το Όσκαρ δεν ήταν η μοναδική σημαντική διάκριση για τη Μπάκλεϊ φέτος. Για την ίδια ερμηνεία είχε ήδη βραβευθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, αλλά και με το βραβείο του Σωματείου Ηθοποιών (SAG).

Στην κατηγορία των Όσκαρ επικράτησε απέναντι σε ισχυρές υποψηφιότητες, όπως η Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), η Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue) και η Ρενάτε Ράινσβε (Sentimental Value).

Η νίκη της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για την Ιρλανδία, καθώς γίνεται η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κερδίζει το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, παρά τις προηγούμενες υποψηφιότητες ηθοποιών όπως η Σέρσα Ρόναν και η Ρουθ Νέγκα.

Σημαντικοί ρόλοι της Τζέσι Μπάκλεϊ

Η Τζέσι Μπάκλεϊ έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, δείχνοντας μεγάλη γκάμα ρόλων — από ιστορικά δράματα μέχρι ψυχολογικά θρίλερ και μιούζικαλ.

  • «The Lost Daughter» (2021): Στην ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ υποδύθηκε τη νεαρή Λήντα, τον χαρακτήρα που στην ώριμη ηλικία ενσαρκώνει η Ολίβια Κόλμαν. Η ερμηνεία της της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.
  • «Wild Rose» (2018): Η ταινία που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Η Μπάκλεϊ υποδύθηκε μια Σκωτσέζα τραγουδίστρια κάντρι που προσπαθεί να κάνει καριέρα στο Νάσβιλ. Για τον ρόλο αυτό κέρδισε BAFTA Σκωτίας και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.
  • «I’m Thinking of Ending Things» (2020): Στην ταινία του Τσάρλι Κάουφμαν πρωταγωνίστησε σε έναν απαιτητικό και αινιγματικό ρόλο, σε μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και τον υπαρξιακό σουρεαλισμό.
  • «Men» (2022): Στο ψυχολογικό θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ, η Μπάκλεϊ υποδύθηκε μια γυναίκα που απομονώνεται στην αγγλική εξοχή μετά από ένα τραυματικό γεγονός.
  • «Women Talking» (2022): Στην πολυβραβευμένη ταινία της Σάρα Πόλεϊ συμμετείχε σε ένα σύνολο ηθοποιών που αφηγούνται την ιστορία μιας κοινότητας γυναικών που προσπαθούν να αποφασίσουν το μέλλον τους.
  • «Chernobyl» (2019): Στη διάσημη μίνι σειρά του HBO υποδύθηκε τη Λιουντμίλα Ιγκνατένκο, σύζυγο ενός πυροσβέστη που συμμετείχε στις πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης της πυρηνικής καταστροφής.

Χάρη σε αυτή τη μεγάλη ποικιλία ρόλων —από ανεξάρτητο κινηματογράφο μέχρι μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές— η Μπάκλεϊ θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηθοποιούς της γενιάς της. Το Όσκαρ για το «Hamnet» θεωρείται για πολλούς η φυσική συνέχεια μιας καριέρας που χτίζεται σταθερά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Η μικρή «ιστορία» με τις γάτες

Κατά τη διάρκεια της φετινής προωθητικής περιόδου, η Μπάκλεϊ βρέθηκε για λίγο στο επίκεντρο μιας ανάλαφρης συζήτησης όταν, σε τηλεοπτική εκπομπή, αστειεύτηκε ότι δεν συμπαθεί τις γάτες επειδή τα κατοικίδια του συντρόφου της είχαν αφήσει… σημάδια στο μαξιλάρι της.

Λίγο αργότερα διευκρίνισε ότι φυσικά αγαπά τα ζώα, λέγοντας χιουμοριστικά πως ανησύχησε μήπως ο κόσμος πιστέψει ότι πραγματικά δεν της αρέσουν οι γάτες.

*Με στοιχεία από: The Sunday Guardian 

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

