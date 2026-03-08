Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκάλυψε ότι η υποκριτική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της, βοηθώντας την να αντιμετωπίσει μια διατροφική διαταραχή και την κατάθλιψη στα νεανικά της χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Η 36χρονη ηθοποιός από το Κίλαρνεϊ της Ιρλανδίας, που σήμερα ζει στο Νόρφολκ της Αγγλίας, βρίσκεται φέτος ανάμεσα στις υποψήφιες για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Άγκνες Χάθαγουεϊ, σύζυγος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στην ταινία «Hamnet». Η ερμηνεία της έχει ήδη τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων Χρυσή Σφαίρα και BAFTA.

Μιλώντας στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4, η Μπάκλεϊ εξήγησε ότι η τέχνη της υποκριτικής ήταν για εκείνη κάτι περισσότερο από επάγγελμα — ήταν ανάγκη.

«Όταν πρωτοβγήκα στη σκηνή, ένιωσα σαν να πίνω νερό», είπε χαρακτηριστικά. «Όσο περισσότερο το έκανα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι είναι κάτι απολύτως απαραίτητο για μένα».

Οι δυσκολίες της εφηβείας

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που πάλευε με προβλήματα ψυχικής υγείας, εξηγώντας ότι τότε δυσκολευόταν να βρει τον τρόπο να ζήσει όπως πραγματικά ήθελε.

Παρά τις δυσκολίες, δεν βλέπει εκείνη την περίοδο ως κάτι που θα ήθελε να σβήσει από τη ζωή της. Αντίθετα, πιστεύει ότι οι εμπειρίες αυτές τη βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα την ανθρώπινη ευαλωτότητα.

Όπως είπε, τα βιώματα αυτά μετατράπηκαν σε δημιουργική δύναμη, επιτρέποντάς της να προσεγγίζει τους ρόλους της με μεγαλύτερη αλήθεια και ευαισθησία.

«Υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκα ότι δεν θα τα καταφέρω»

Η μετακόμισή της στο Λονδίνο δεν σήμανε αμέσως το τέλος των δυσκολιών. Η Μπάκλεϊ παραδέχθηκε ότι υπήρχαν στιγμές όπου ένιωθε πως αν δεν κατάφερνε να βελτιώσει την ψυχική της κατάσταση, ίσως να μην μπορούσε να συνεχίσει.

Τότε ήταν που συνειδητοποίησε πόσο σημαντική ήταν η τέχνη για εκείνη.

Η σκέψη ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη μουσική και το θέατρο λειτούργησε ως καμπανάκι: δεν ήταν διατεθειμένη να χάσει αυτό που αγαπούσε περισσότερο.

Από talent show στα μεγαλύτερα βραβεία

Η Μπάκλεϊ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2008 μέσα από το τηλεοπτικό talent show «I’d Do Anything», το οποίο αναζητούσε την ηθοποιό που θα υποδυόταν τη Νάνσι στο μιούζικαλ «Oliver!» στο West End. Στον τελικό κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από την Τζόντι Πρένγκερ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, κατάφερε να χτίσει μια σημαντική καριέρα στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στη μουσική — είναι μάλιστα και υποψήφια για το Mercury Music Prize ως τραγουδίστρια.

Τα σχόλια για την εμφάνισή της

Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης την περίοδο που συμμετείχε στο talent show, όταν δέχθηκε επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Όπως είπε, εκείνη την εποχή ήταν απλώς μια νεαρή γυναίκα που προσπαθούσε να καταλάβει το σώμα και τον εαυτό της. Παρ’ όλα αυτά, ένιωθε πίεση να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα πρότυπα.

«Το μόνο που ήθελα ήταν να τραγουδάω και να παίζω», εξήγησε. «Ξαφνικά όμως έπρεπε να ταιριάζεις σε ένα συγκεκριμένο καλούπι — και εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι».

Η συγκινητική αναφορά στη μητέρα της

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Μπάκλεϊ συγκινήθηκε όταν επέλεξε ως πρώτο τραγούδι μια ηχογράφηση της μητέρας της, Μαρίνα, να τραγουδά το «O Holy Night» σε εκκλησία.

Μιλώντας για εκείνη, είπε πως είναι ιδιαίτερα περήφανη, καθώς στα 60 της χρόνια συνεχίζει να ανοίγει νέα κεφάλαια στη ζωή της.

«Οι γονείς μου δεν είναι πλέον μαζί και εκείνη ζει στο Δουβλίνο», είπε. «Αλλά γράφει τη δική της ιστορία και αυτό με γεμίζει θαυμασμό».