Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

Ο επιμένων πράγματι νικά: ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το πολυπόθητο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, το πρώτο της καριέρας του, για την ταινία «One Battle After Another».

«Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο. Το εκτιμώ πραγματικά», είπε ο Άντερσον στην ομιλία του κατά την απονομή, ενώ πρόσθεσε ότι «πάντα θα υπάρχει μια αμφιβολία μέσα σου για το αν το αξίζεις».

«Βρίσκομαι εδώ χάρη στην εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι άνθρωποι που μου αφιέρωσαν την ενέργεια και τον χρόνο τους, και αυτό είναι το καλύτερο μέρος του να είσαι μέλος μιας κινηματογραφικής ομάδας: το να είσαι μαζί με ανθρώπους. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο και είμαι πολύ χαρούμενος που θεωρώ τον κινηματογράφο το σπίτι μου. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το λατρεύω. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον επικράτησε έναντι των υποψηφίων Κλόι Ζάο («Hamnet»), Τζος Σαφντί («Marty Supreme»), Ράιαν Κούγκλερ («Sinners») και Γιόακιμ Τρίερ («Sentimental Value»).

Η αφιέρωση

Η ταινία «One Battle After Another» έλαβε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για την καλύτερη ταινία, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπενίτσιο ντελ Τόρο και τον Σον Πεν, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τεγιάνα Τέιλορ και το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο για τον Άντερσον.

Ο Άντερσον ήταν υποψήφιος και κέρδισε τρία Όσκαρ στην φετινή τελετή, για το διασκευασμένο σενάριο και για την καλύτερη ταινία μέσω των καθηκόντων του ως παραγωγού.

Στο παρελθόν, είχε κερδίσει υποψηφιότητες για 11 Όσκαρ για ταινίες όπως το «Boogie Nights», το «There Will Be Blood» και το «Phantom Thread», αλλά δεν είχε κερδίσει ποτέ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απονομής βραβείων, ο Άντερσον κέρδισε επίσης το Βραβείο BAFTA για τον καλύτερο σκηνοθέτη. Αφιέρωσε το βραβείο στον παραγωγό και βοηθό σκηνοθέτη, Άνταμ Σόμνερ, με τον οποίο συνεργαζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Περίπου τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των γυρισμάτων, ανακάλυψε ότι ήταν άρρωστος, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει την παραγωγή», είπε ο Άντερσον.

«Αν έχετε δουλέψει ποτέ με κάποιον που είναι πολύ άρρωστος, υπάρχει κάτι θαυμαστό που σας υπενθυμίζει το προνόμιο της δουλειάς που κάνουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που τον στείλατε σε μένα».

Σάρωσε

Μια ελεύθερη διασκευή του μυθιστορήματος «Vineland» του Αμερικανού συγγραφέα Τόμας Πίντσον από το 1990, η ταινία «One Battle After Another» με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο αγγίζει θέματα όπως η μετανάστευση, η ριζοσπαστική πολιτική και η εθνικότητα και ακολουθεί μια ομάδα επαναστατών που επανενώνεται για να σώσει την έφηβη κόρη ενός από τα μέλη της.

Ο Άντερσον έχει ήδη κερδίσει μια σειρά βραβείων για την ταινία, μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στα BAFTA, στις Χρυσές Σφαίρες και στα βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Άλλες ταινίες του περιλαμβάνουν τα «Magnolia», «Punch-Drunk Love», «The Master» και «Inherent Vice», η οποία επίσης βασίστηκε σε μυθιστόρημα του Πίντσον.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian