Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Culture Live 16 Μαρτίου 2026, 16:30

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο επιμένων πράγματι νικά: ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το πολυπόθητο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, το πρώτο της καριέρας του, για την ταινία «One Battle After Another».

«Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο. Το εκτιμώ πραγματικά», είπε ο Άντερσον στην ομιλία του κατά την απονομή, ενώ πρόσθεσε ότι «πάντα θα υπάρχει μια αμφιβολία μέσα σου για το αν το αξίζεις».

«Βρίσκομαι εδώ χάρη στην εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι άνθρωποι που μου αφιέρωσαν την ενέργεια και τον χρόνο τους, και αυτό είναι το καλύτερο μέρος του να είσαι μέλος μιας κινηματογραφικής ομάδας: το να είσαι μαζί με ανθρώπους. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο και είμαι πολύ χαρούμενος που θεωρώ τον κινηματογράφο το σπίτι μου. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το λατρεύω. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον επικράτησε έναντι των υποψηφίων Κλόι Ζάο («Hamnet»), Τζος Σαφντί («Marty Supreme»), Ράιαν Κούγκλερ («Sinners») και Γιόακιμ Τρίερ («Sentimental Value»).

Η αφιέρωση

Η ταινία «One Battle After Another» έλαβε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για την καλύτερη ταινία, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπενίτσιο ντελ Τόρο και τον Σον Πεν, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τεγιάνα Τέιλορ και το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο για τον Άντερσον.

Φωτογραφία: Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και η Τεγιάνα Τέιλορ παραλαμβάνουν το Όσκαρ για το «One Battle after Another» κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Mike Blake

Ο Άντερσον ήταν υποψήφιος και κέρδισε τρία Όσκαρ στην φετινή τελετή, για το διασκευασμένο σενάριο και για την καλύτερη ταινία μέσω των καθηκόντων του ως παραγωγού.

Στο παρελθόν, είχε κερδίσει υποψηφιότητες για 11 Όσκαρ για ταινίες όπως το «Boogie Nights», το «There Will Be Blood» και το «Phantom Thread», αλλά δεν είχε κερδίσει ποτέ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απονομής βραβείων, ο Άντερσον κέρδισε επίσης το Βραβείο BAFTA για τον καλύτερο σκηνοθέτη. Αφιέρωσε το βραβείο στον παραγωγό και βοηθό σκηνοθέτη, Άνταμ Σόμνερ, με τον οποίο συνεργαζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Περίπου τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των γυρισμάτων, ανακάλυψε ότι ήταν άρρωστος, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει την παραγωγή», είπε ο Άντερσον.

«Αν έχετε δουλέψει ποτέ με κάποιον που είναι πολύ άρρωστος, υπάρχει κάτι θαυμαστό που σας υπενθυμίζει το προνόμιο της δουλειάς που κάνουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που τον στείλατε σε μένα».

Σάρωσε

Μια ελεύθερη διασκευή του μυθιστορήματος «Vineland» του Αμερικανού συγγραφέα Τόμας Πίντσον από το 1990, η ταινία «One Battle After Another» με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο αγγίζει θέματα όπως η μετανάστευση, η ριζοσπαστική πολιτική και η εθνικότητα και ακολουθεί μια ομάδα επαναστατών που επανενώνεται για να σώσει την έφηβη κόρη ενός από τα μέλη της.

Ο Άντερσον έχει ήδη κερδίσει μια σειρά βραβείων για την ταινία, μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στα BAFTA, στις Χρυσές Σφαίρες και στα βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Άλλες ταινίες του περιλαμβάνουν τα «Magnolia», «Punch-Drunk Love», «The Master» και «Inherent Vice», η οποία επίσης βασίστηκε σε μυθιστόρημα του Πίντσον.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian

Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Οι πολλές στιλιστικές αστοχίες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ πρόδωσαν τις προσδοκίες όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόδωσε το μπαλέτο και την όπερα λίγες μέρες πριν

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

