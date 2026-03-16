magazin
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ – Σαλαμέ, Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις
Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ – Σαλαμέ, Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις

Οι πολλές στιλιστικές αστοχίες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ πρόδωσαν τις προσδοκίες όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόδωσε το μπαλέτο και την όπερα λίγες μέρες πριν

Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Spotlight

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ προδόθηκε στην τοποθεσία Όσκαρ αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη ήττα της βραδιάς. Σαλαμέ, Αν Χάθαγουεϊ και Ντέμι Μουρ είναι ανάμεσα στις εμφανίσεις-φιάσκο στο κόκκινο χαλί που ήταν γεμάτο υπερβολή -και όμως βαρετό σαν τρίωρη ταινία χωρίς plot που σε αλυσοδένουν για να παρακολουθήσεις σε σκοτεινές αίθουσες με πολύ κακό ήχο -ίσως και υγρασία.

Οι πολλές ατυχείς επιλογές μονοπώλησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με emoji αποδοκιμασίας και τα (ελάχιστα) ενδυματολογικά ρίσκα δίχασαν.

Σε αυτό το χρονικό των fashion flops, οι σταρ που έχασαν το στοίχημα της κομψότητας στο Ντόλμπι του Λος Άντζελες έφεραν υπερβολή, κακή εφαρμογή και άστοχα αξεσουάρ στην πιο μελετημένη βραδιά της βιομηχανίας τους.

Αν και η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες τίμησε τις «καλύτερες κινηματογραφικές στιγμές της χρονιάς», στο κόκκινο χαλί έγινε σφαγή.

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία συμμετείχε στην τελετή ως παρουσιάστρια, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία του οίκου Valentino που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά.

Το μαύρο φόρεμα, διακοσμημένο με απαλά ροζ λουλούδια, θα μπορούσε να είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς -αν δεν είχε φορτώσει την εμφάνιση της με τόσα αξεσουάρ.

Τα μαύρα γάντια μέχρι τον αγκώνα και η σκουρόχρωμη ζώνη «βάρυναν» το look και ήταν κόντρα στη δροσιά του φλοράλ σχεδίου, αποσπώντας την προσοχή από το ίδιο το ρούχο. Τα σχόλια πολλά, εκτίμησα ιδιαίτερα ένα που το όρισε ως ωραία ταπετσαρία για μπερζέρα.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme και μεγάλος χαμένος της βραδιάς, εμφανίστηκε με ένα ολόλευκο σύνολο του οίκου Givenchy.

Παρά τη ρετρό γοητεία του σταυρωτού σακακιού και του φαρδιού παντελονιού, η επιλογή των υποδημάτων αποδείχθηκε μοιραία. O ηθοποιός και toy boy της Κένταλ Τζένερ, επέλεξε μπότες (επίσης λευκές) που κράτησαν την εμφάνιση αφόρητα μονότονη και υπερβολική -μια αστοχία που ίσως ήθελε τη μαεστρία του Σαλαμέ για να συμβεί και μπράβο του.

Τα μικροσκοπικά μαύρα γυαλιά ηλίου και τα πολλά ασημένια δαχτυλίδια του μαρτύρησαν πως το «προσπαθεί πολύ» ενώ ορισμένα έντυπα σχολίασαν σκωπτικά ότι το μονόχρωμο σύνολο στερούνταν οπτικού ενδιαφέροντος και έδινε την εντύπωση πως ο Σαλαμέ είχε δανειστεί το κοστούμι του πατέρα του.

Το goatee και οι τουφίτσες που πλασίωσαν τα ζυγωματικά δεν βοήθησαν τον Σαλαμέ που λοιδωρεί την όπερα και το μπαλέτο. Βέβαια ήταν μια εμφάνιση από κάποιον που μάλλον ήδη γνώριζε πως η βραδιά μύριζε ήττα. Από όλους ήταν όχι, thank you next.

Η Ρενάτε Ράινσβε, υποψήφια για το βραβείο Πρώτου Γυναικείου Ρόλου, περπάτησε στο χαλί με μια δημιουργία Louis Vuitton που προκάλεσε ερωτηματικά.

Ενώ το επάνω μέρος ήταν κλασικό και κομψό, η φούστα με το ασύμμετρο σκίσιμο και την ουρά δημιούργησε ένα οπτικό αποτέλεσμα που «στερούνταν ισορροπίας».

Οι κριτικοί σημείωσαν ότι ένας πιο συμμετρικός σχεδιασμός θα αναδείκνυε καλύτερα την εμφάνιση της ηθοποιού που ωστόσο τόλμησε να φέρει ένα κόκκινο γεμάτο θράσος.

Παρόμοια τύχη είχε και η εμφάνιση της Ρετζίνα Χολ, όπου η ογκώδης μαύρη λεπτομέρεια στο ντεκολτέ («Σαν σκάλα μπρουταλιστικού μουσείου» έγραψαν) και η μεταλλική (χρυσή στην απόχρωση του θείου Όσκαρ) μέση φάνηκαν να την «πνίγουν», κάνοντας τη σιλουέτα της να δείχνει δυσανάλογη.

Μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις ήταν αυτή του Κέβιν Ο’ Λίρι, ο οποίος επέλεξε ένα σακάκι Dolce & Gabbana που θύμιζε ρόμπα από νονό της σισιλιάνικης μαφίας ή συνταξιοδοτημένου Ρόκι, το διαδίκτυο δεν αποοφάσισε.

Το ρούχο από μόνο του ήταν εξαιρετικά φλύαρο και έντονο. Η ενδυματολογική του ομάδα φόρτωσε τον Ο’ Λίρι με απαγορευτικά πολλά αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμαντένιου περιδεραίου άνω των 100 καρατίων, δύο ρολογιών, ακόμη και μιας συλλεκτικής κάρτας NBA. Η εμφάνιση του βαφτίστηκε ως «χάος» της βραδιάς, καθώς τα πάντα επάνω του ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την προσοχή του κοινού με τον ίδιο να χάνεται στη φασαρία.

Στην ίδια κατηγορία βρέθηκε και ο Ντάμσον Ίντρις, του οποίου το μπλε σατέν σακάκι με τις γούνινες λεπτομέρειες από τον οίκο Prada θύμισε περισσότερο κοστούμι για θεατρική παράσταση εποχής.

Η Κρίστεν Γουίγκ με το σύνολο του Christian Cowan έκανε το ίδιο λάθος με τον Ο’ Λίρι (πολλά κοσμήματα με μπόνους το λάθος χτένισμα), η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας ήταν ένα «τραγικό κονσέρτο λευκής αστοχίας με μαύρες κουτσουλιές» φορώντας Dior ενώ το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στην αγαπημένη της περσινής χρονιάς Ντέμι Μουρ.

Η Ντέμι Μουρ φόρεσε μια δημιουργία του οίκου Gucci που τελικά δεν απέφερε τα αναμενόμενα εύσημα. Το φόρεμα, διακοσμημένο με ιριδίζοντα φτερά σε μαύρες και πράσινες αποχρώσεις, θα μπορούσε να ήταν νίκη στο κόκκινο χαλί. Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη τεχνική αρτιότητα της δημιουργίας, η πυκνή στρώση των φτερών «έπνιξε» τη σιλουέτα της ηθοποιού.

Το στράπλες σχέδιο και το βαρύ οπτικό αποτέλεσμα παρέπεμπαν περισσότερο σε κοστούμι παρά σε εκλεπτυσμένη βραδινή τουαλέτα με την 63χρονη ηθοποιό να φέρνει θεατρική υπερβολή και όχι τον πολυπόθητο σοφιστικέ αέρα στο κόκκινο χαλί,

Πολλά σχόλια και αναρτήσεις από συντάκτες μόδας και μέσα ενημέρωσης είδαν στη Μουρ κάτι από παγώνι ή καλλιτέχνιδα μπουρλέσκ, σίγουρα όχι μια σταρ των Όσκαρ.

Διάλειμμα για trend alert: Τα φτερά

Η Μουρ δεν ήταν μόνη στην τάση των φτερών. Ο Πέδρο Πασκάλ και η μεγάλη, φτερωτή καρφίτσα που συμπλήρωσε τη Chanel εμφάνιση του δεν ενόχλησε. Η τολμηρή στις εμφανίσεις της Τεγιάνα Τέιλορ φόρεσε ένα εφαρμοστό φτερωτό λευκό και μαύρο διαφανές φόρεμα στο χαλί από τον ίδιο οίκο, όπως και η Νικόλ Κίντμαν που είναι και μια από τη στρατιά των σταρ που υποκλίνονται στον νέο σχεδιαστή του οίκου, Matthieu Blazy.

Άλλες εμφανίσεις που δεν ενθουσίασαν ήταν αυτές των Κλόε Ζάο (Gabriella Hearst) και Οντέσα Άζιον (Valentino) που θεωρήθηκαν είτε υπερβολικά σκοτεινές είτε πιο κατάλληλες για ένα πάρτι μετά την τελετή παρά για το επίσημο κόκκινο χαλί των Όσκαρ που είχε βαριές στιλιστικά εμφανίσεις, πάρα μα πάρα πολλά αξεσουάρ και ελάχιστη φαντασία και κομψότητα.

Οι άνδρες έμειναν στις tailored, δειλές και χωρίς ρίσκο, εμφανίσεις τους (όταν δεν θύμιζαν κοστούμι) και η ετυμηγορία για το red carpet της πιο ακριβής βραδιάς στην αμερικανική σόου μπιζ ήταν απογοητευτική.

Αν και η φιλοδοξία πίσω από κάθε εμφάνιση ήταν προφανής, η κομψότητα έχασε στο κόκκινο χαλί, όπως ο Σαλαμέ στην αίθουσα.

Headlines:
Economy
Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Κόσμος
Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ- Προειδοποιητικές σειρήνες στο Μπαχρέιν-Συναγερμός στο Κατάρ

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ- Προειδοποιητικές σειρήνες στο Μπαχρέιν-Συναγερμός στο Κατάρ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Χρυσός σε ιβουάρ μετάξι 16.03.26

Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;

Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Λουκάς Καρνής
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Φύλλια Πολίτη
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Θλίψη 16.03.26

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης
Δίκη Predator 16.03.26

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Σύνταξη
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμες 16.03.26

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Σύνταξη
Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Φροντίδα 16.03.26

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Σύνταξη
Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο