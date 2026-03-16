Ο Τιμοτέ Σαλαμέ προδόθηκε στην τοποθεσία Όσκαρ αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη ήττα της βραδιάς. Σαλαμέ, Αν Χάθαγουεϊ και Ντέμι Μουρ είναι ανάμεσα στις εμφανίσεις-φιάσκο στο κόκκινο χαλί που ήταν γεμάτο υπερβολή -και όμως βαρετό σαν τρίωρη ταινία χωρίς plot που σε αλυσοδένουν για να παρακολουθήσεις σε σκοτεινές αίθουσες με πολύ κακό ήχο -ίσως και υγρασία.

Οι πολλές ατυχείς επιλογές μονοπώλησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με emoji αποδοκιμασίας και τα (ελάχιστα) ενδυματολογικά ρίσκα δίχασαν.

Σε αυτό το χρονικό των fashion flops, οι σταρ που έχασαν το στοίχημα της κομψότητας στο Ντόλμπι του Λος Άντζελες έφεραν υπερβολή, κακή εφαρμογή και άστοχα αξεσουάρ στην πιο μελετημένη βραδιά της βιομηχανίας τους.

Αν και η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες τίμησε τις «καλύτερες κινηματογραφικές στιγμές της χρονιάς», στο κόκκινο χαλί έγινε σφαγή.

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία συμμετείχε στην τελετή ως παρουσιάστρια, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία του οίκου Valentino που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά.

Το μαύρο φόρεμα, διακοσμημένο με απαλά ροζ λουλούδια, θα μπορούσε να είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς -αν δεν είχε φορτώσει την εμφάνιση της με τόσα αξεσουάρ.

Τα μαύρα γάντια μέχρι τον αγκώνα και η σκουρόχρωμη ζώνη «βάρυναν» το look και ήταν κόντρα στη δροσιά του φλοράλ σχεδίου, αποσπώντας την προσοχή από το ίδιο το ρούχο. Τα σχόλια πολλά, εκτίμησα ιδιαίτερα ένα που το όρισε ως ωραία ταπετσαρία για μπερζέρα.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme και μεγάλος χαμένος της βραδιάς, εμφανίστηκε με ένα ολόλευκο σύνολο του οίκου Givenchy.

Παρά τη ρετρό γοητεία του σταυρωτού σακακιού και του φαρδιού παντελονιού, η επιλογή των υποδημάτων αποδείχθηκε μοιραία. O ηθοποιός και toy boy της Κένταλ Τζένερ, επέλεξε μπότες (επίσης λευκές) που κράτησαν την εμφάνιση αφόρητα μονότονη και υπερβολική -μια αστοχία που ίσως ήθελε τη μαεστρία του Σαλαμέ για να συμβεί και μπράβο του.

Τα μικροσκοπικά μαύρα γυαλιά ηλίου και τα πολλά ασημένια δαχτυλίδια του μαρτύρησαν πως το «προσπαθεί πολύ» ενώ ορισμένα έντυπα σχολίασαν σκωπτικά ότι το μονόχρωμο σύνολο στερούνταν οπτικού ενδιαφέροντος και έδινε την εντύπωση πως ο Σαλαμέ είχε δανειστεί το κοστούμι του πατέρα του.

Το goatee και οι τουφίτσες που πλασίωσαν τα ζυγωματικά δεν βοήθησαν τον Σαλαμέ που λοιδωρεί την όπερα και το μπαλέτο. Βέβαια ήταν μια εμφάνιση από κάποιον που μάλλον ήδη γνώριζε πως η βραδιά μύριζε ήττα. Από όλους ήταν όχι, thank you next.

Η Ρενάτε Ράινσβε, υποψήφια για το βραβείο Πρώτου Γυναικείου Ρόλου, περπάτησε στο χαλί με μια δημιουργία Louis Vuitton που προκάλεσε ερωτηματικά.

Ενώ το επάνω μέρος ήταν κλασικό και κομψό, η φούστα με το ασύμμετρο σκίσιμο και την ουρά δημιούργησε ένα οπτικό αποτέλεσμα που «στερούνταν ισορροπίας».

Οι κριτικοί σημείωσαν ότι ένας πιο συμμετρικός σχεδιασμός θα αναδείκνυε καλύτερα την εμφάνιση της ηθοποιού που ωστόσο τόλμησε να φέρει ένα κόκκινο γεμάτο θράσος.

Παρόμοια τύχη είχε και η εμφάνιση της Ρετζίνα Χολ, όπου η ογκώδης μαύρη λεπτομέρεια στο ντεκολτέ («Σαν σκάλα μπρουταλιστικού μουσείου» έγραψαν) και η μεταλλική (χρυσή στην απόχρωση του θείου Όσκαρ) μέση φάνηκαν να την «πνίγουν», κάνοντας τη σιλουέτα της να δείχνει δυσανάλογη.

Μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις ήταν αυτή του Κέβιν Ο’ Λίρι, ο οποίος επέλεξε ένα σακάκι Dolce & Gabbana που θύμιζε ρόμπα από νονό της σισιλιάνικης μαφίας ή συνταξιοδοτημένου Ρόκι, το διαδίκτυο δεν αποοφάσισε.

Το ρούχο από μόνο του ήταν εξαιρετικά φλύαρο και έντονο. Η ενδυματολογική του ομάδα φόρτωσε τον Ο’ Λίρι με απαγορευτικά πολλά αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμαντένιου περιδεραίου άνω των 100 καρατίων, δύο ρολογιών, ακόμη και μιας συλλεκτικής κάρτας NBA. Η εμφάνιση του βαφτίστηκε ως «χάος» της βραδιάς, καθώς τα πάντα επάνω του ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την προσοχή του κοινού με τον ίδιο να χάνεται στη φασαρία.

Στην ίδια κατηγορία βρέθηκε και ο Ντάμσον Ίντρις, του οποίου το μπλε σατέν σακάκι με τις γούνινες λεπτομέρειες από τον οίκο Prada θύμισε περισσότερο κοστούμι για θεατρική παράσταση εποχής.

Η Κρίστεν Γουίγκ με το σύνολο του Christian Cowan έκανε το ίδιο λάθος με τον Ο’ Λίρι (πολλά κοσμήματα με μπόνους το λάθος χτένισμα), η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας ήταν ένα «τραγικό κονσέρτο λευκής αστοχίας με μαύρες κουτσουλιές» φορώντας Dior ενώ το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στην αγαπημένη της περσινής χρονιάς Ντέμι Μουρ.

Η Ντέμι Μουρ φόρεσε μια δημιουργία του οίκου Gucci που τελικά δεν απέφερε τα αναμενόμενα εύσημα. Το φόρεμα, διακοσμημένο με ιριδίζοντα φτερά σε μαύρες και πράσινες αποχρώσεις, θα μπορούσε να ήταν νίκη στο κόκκινο χαλί. Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη τεχνική αρτιότητα της δημιουργίας, η πυκνή στρώση των φτερών «έπνιξε» τη σιλουέτα της ηθοποιού.

Το στράπλες σχέδιο και το βαρύ οπτικό αποτέλεσμα παρέπεμπαν περισσότερο σε κοστούμι παρά σε εκλεπτυσμένη βραδινή τουαλέτα με την 63χρονη ηθοποιό να φέρνει θεατρική υπερβολή και όχι τον πολυπόθητο σοφιστικέ αέρα στο κόκκινο χαλί,

Πολλά σχόλια και αναρτήσεις από συντάκτες μόδας και μέσα ενημέρωσης είδαν στη Μουρ κάτι από παγώνι ή καλλιτέχνιδα μπουρλέσκ, σίγουρα όχι μια σταρ των Όσκαρ.

Διάλειμμα για trend alert: Τα φτερά

Η Μουρ δεν ήταν μόνη στην τάση των φτερών. Ο Πέδρο Πασκάλ και η μεγάλη, φτερωτή καρφίτσα που συμπλήρωσε τη Chanel εμφάνιση του δεν ενόχλησε. Η τολμηρή στις εμφανίσεις της Τεγιάνα Τέιλορ φόρεσε ένα εφαρμοστό φτερωτό λευκό και μαύρο διαφανές φόρεμα στο χαλί από τον ίδιο οίκο, όπως και η Νικόλ Κίντμαν που είναι και μια από τη στρατιά των σταρ που υποκλίνονται στον νέο σχεδιαστή του οίκου, Matthieu Blazy.

Άλλες εμφανίσεις που δεν ενθουσίασαν ήταν αυτές των Κλόε Ζάο (Gabriella Hearst) και Οντέσα Άζιον (Valentino) που θεωρήθηκαν είτε υπερβολικά σκοτεινές είτε πιο κατάλληλες για ένα πάρτι μετά την τελετή παρά για το επίσημο κόκκινο χαλί των Όσκαρ που είχε βαριές στιλιστικά εμφανίσεις, πάρα μα πάρα πολλά αξεσουάρ και ελάχιστη φαντασία και κομψότητα.

Οι άνδρες έμειναν στις tailored, δειλές και χωρίς ρίσκο, εμφανίσεις τους (όταν δεν θύμιζαν κοστούμι) και η ετυμηγορία για το red carpet της πιο ακριβής βραδιάς στην αμερικανική σόου μπιζ ήταν απογοητευτική.

Αν και η φιλοδοξία πίσω από κάθε εμφάνιση ήταν προφανής, η κομψότητα έχασε στο κόκκινο χαλί, όπως ο Σαλαμέ στην αίθουσα.