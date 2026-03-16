Όσκαρ 2026: Συγκίνηση στο In Memoriam με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τίμησε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο συγκινητικό In Memoriam των Όσκαρ 2026, ερμηνεύοντας το «The Way We Were».
Συγκινητικές στιγμές επιφύλασσε η ενότητα In Memoriam στα φετινά 98α Βραβεία Όσκαρ, όπου η Ακαδημία απέτισε φόρο τιμής σε ηθοποιούς και δημιουργούς του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ το βράδυ της 15ης Μαρτίου.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της εμφάνισης της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία μίλησε με τρυφερά λόγια για τον παλιό της συμπρωταγωνιστή Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Στη συνέχεια ερμήνευσε ζωντανά το εμβληματικό τραγούδι «The Way We Were», από την ομώνυμη ταινία του 1973 όπου είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί. Την ώρα που ακουγόταν η μελωδία, στη γιγαντοοθόνη προβάλλονταν φωτογραφίες του ηθοποιού από διαφορετικές στιγμές της ζωής του, ανάμεσά τους και μια χαρακτηριστική ασπρόμαυρη εικόνα με τη Στρέιζαντ.
Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford and sings "The Way We Were" #Oscars pic.twitter.com/jDuhhDQXx2
— Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026
Το φετινό αφιέρωμα ξεχώρισε για τον πιο προσωπικό τόνο του. Η ενότητα άνοιξε με έναν συγκινητικό λόγο του Μπίλι Κρίσταλ, ο οποίος θυμήθηκε τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.
Αμέσως μετά, η αυλαία άνοιξε και στη σκηνή εμφανίστηκαν περισσότεροι από δώδεκα ηθοποιοί που είχαν συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του Ράινερ — όπως τα «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», «This Is Spinal Tap», «Misery» και «Stand by Me». Με το μουσικό θέμα από το «The Princess Bride» να ακούγεται στην αίθουσα, στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον, αγκαλιασμένοι, παρακολουθώντας ένα βίντεο με στιγμές από την καριέρα του σκηνοθέτη.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μεγάλες διακρίσεις απέσπασε και η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, η οποία κέρδισε μεταξύ άλλων τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Το τραγούδι «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters» τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ενώ ο Λούντβιχ Γκόρανσον βραβεύτηκε για τη μουσική του στην ταινία «Sinners», κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.
*Με πληροφορίες από: Pitchfork
