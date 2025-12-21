Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου

Σε κατάσταση ακυβερνησίας βρίσκεται δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας και 28μελές πλήρωμα, στη θαλάσσια περιοχή 12,7 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σκύρου, λόγω απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Στο σημείο πλέουν ήδη δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος σπεύδουν για παροχή συνδρομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με ανέμους έντασης 3 μποφόρ.