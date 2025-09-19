Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στις αυξήσεις

Οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ξεκινούν από 12 ευρώ τον μήνα για όσους έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις (έως 500 ευρώ) και φτάνουν έως 55 ευρώ τον μήνα για τα «ρετιρέ» των συντάξεων. Οι μέσες συντάξεις (μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ) θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα.

Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για όσους δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο

Με βάση τα σημερινά δεδομένα η αύξηση στις συντάξεις το 2026 θα κινηθεί στα επίπεδα του 2,35%, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους. Το εισόδημα των συνταξιούχων θα αυξηθεί ως εξής:

• Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,35%.

• Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,17%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

Ενίσχυση εισοδήματος θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλοι οι συνταξιούχοι, όχι μόνο λόγω της μείωσης της φορολογίας, αλλά και λόγω αύξησης της σύνταξης, τουλάχιστον κατά το ήμισυ του ποσοστού που θα «κλειδώσει» στο τέλος του έτους (καθορίζεται από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του δείκτη τιμών καταναλωτή, διά δύο). Αν δηλαδή η αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις «κλειδώσει» κοντά στο 2,35%, όπως θεωρεί πολύ πιθανό το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στις αρχές του 2026 δεν θα υπάρξει κανένας συνταξιούχος που να μη λάβει αύξηση, τουλάχιστον της τάξεως του 1,18%.

Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για όσους δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο βάσει όχι μόνο εισοδηματικών αλλά και ηλικιακών κριτηρίων, τα οποία δεν μεταβάλλονται.

Η αύξηση συντάξεων το νέο έτος θα κινηθεί σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις στο 2,35% μεικτά, δηλαδή κάτω από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν σε έως 20 ευρώ τον μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα ανέλθουν έως 35 ευρώ τον μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση, στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 450 ευρώ, και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 780 ευρώ ετησίως.

Προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) που στερήθηκαν τις αυξήσεις εδώ και 3 χρόνια (2023, 2024, 2025) θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,18%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

Το κέρδος για τους συνταξιούχους που θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς είναι ότι θα πάρουν τη μισή αύξηση του 2026 χωρίς να συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, ενώ το 2027 που η προσωπική διαφορά καταργείται θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.

Ετσι, για παράδειγμα, συνταξιούχος με 14.000 ευρώ εισόδημα και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα λάβει τον Ιανουάριο του 2026:

263 ευρώ από την αύξηση λόγω ΑΕΠ και πληθωρισμού

250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου

80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Συνολικά δηλαδή θα λάβει 593 ευρώ καθαρά, ενώ αν έχει προσωπική διαφορά το ποσό που θα λάβει για το 2026 είναι 462 ευρώ.

Κατά συνέπεια στις αρχές του 2026 δεν θα υπάρξει κανένας συνταξιούχος που να μη λάβει αύξηση, τουλάχιστον της τάξεως του 1,18%. Οι αυξήσεις θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς και θα φθάνουν στο 100%, εάν η προσωπική διαφορά είναι έως 10 ευρώ ή μηδενική.

Επίδομα 250 ευρώ

Την ίδια ώρα με «κόφτες» θα καταβληθεί τον Νοέμβριο το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αφορά 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Το επίδομα σχεδιάζεται να χορηγηθεί (από τον ερχόμενο Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο) με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά με πολλές εξαιρέσεις, πολλά κριτήρια και περιορισμούς, γεγονός που προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες στους κόλπους των συνταξιούχων.

Το ετήσιο κόστος κινείται στα 360 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους «κόφτες» είναι το ηλικιακό όριο των 65 ετών που θεσμοθετήθηκε, αλλά και μια σειρά από «κόφτες» που επιβλήθηκαν (εισοδηματικοί και άλλοι), οι οποίοι στερούν το συγκεκριμένο βοήθημα από μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας.

