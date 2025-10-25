newspaper
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 22:02

Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διαβάζοντας κανείς τις παρατηρήσεις για το ασφαλιστικό, στην πρόσφατη Ετήσια Έκθεση που δημοσίευσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, νιώθει σαν το άτακτο ανιψάκι που του τραβάει το αυτί ο αυστηρός θείος.

Αν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και περιμένει να βγει στη σύνταξη – αν και όποτε – τότε νιώθει σχεδόν καταδικασμένος. Αν επιβεβαιωθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένας σημερινός 40άρης ή 50άρης είναι πολύ πιθανόν ή να μην προλάβει να βγει στη σύνταξη – αφού θα αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης – ή να αναγκαστεί να ζήσει με συντάξεις πείνας.

Εκτός και αν αρχίσει να βάζει από τώρα στην άκρη χρήματα για τα γεράματα, σε ιδιωτικές ασφαλίσεις ή αυξήσει τις ανταποδοτικές εισφορές σε επαγγελματικά ταμεία. Αν όμως ανήκει στα επτά από τα δέκα νοικοκυριά που τα βγάζουν πέρα με αρκετή ή μεγάλη δυσκολία,  όπως καταγράφει η Eurostat, μάλλον δεν έχει χρήματα για τον αποταμιευτικό «ασφαλιστικό κουμπαρά».

Ακόμα πιο σκούρα είναι η κατάσταση αν κάποιος χρωστάει στο ασφαλιστικό του ταμείο ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επαγγελματίας πληρώνει το κατώτερο όριο των εισφορών γιατί δεν «βγαίνει». Αν πάλι κάποιος  δουλεύει με μερική απασχόληση, έχει κενά στα ένσημα, λόγω ανεργίας ή ανασφάλιστης εργασίας, αν πληρώνεται με τον μέσο μισθό των 1000 ευρώ καθαρά, η ελπίδα μιας αξιοπρεπούς σύνταξης σβήνει  και ο εφιάλτης της συνταξιοδοτικής φτώχειας πλησιάζει απειλητικά.

Ασφαλιστικό και δημογραφικό

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν λέει κάτι καινοφανές, αλλά μας υπενθυμίζει οικεία κακά. Όπως τονίζει, το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα στηρίζεται σε υπερβολικό βαθμό (περίπου 95%) στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τη δημόσια ασφάλιση. Οι λοιποί δύο πυλώνες (επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση) αντιστοιχούν σε πολύ μικρό μέρος των συνολικών παροχών (1% και 4%, αντίστοιχα).

Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής, σημειώνει η Έκθεση, «η βιωσιμότητα του συστήματος επηρεάζεται έντονα από τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία κατά τον παρόντα χρόνο είναι δυσμενή και εκτιμάται ότι θα επιδεινωθούν περαιτέρω μελλοντικά, καθώς αναμένεται αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων και συρρίκνωση του αριθμού των ασφαλισμένων».

Δημοσιονομικός κίνδυνος για το ασφαλιστικό

Το Ελεγκτικό Συνέδριο χτυπάει καμπανάκι:

«Το ασφαλιστικό σύστημα δύναται να αντιμετωπίσει σοβαρό δημοσιονομικό κίνδυνο, στην περίπτωση που τα δημόσια έσοδα, σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις της Χώρας όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων (για το έλλειμμα, το χρέος, τον ρυθμό αύξησης των πρωτογενών δαπανών κ.λπ.), δεν θα επαρκούν για την απρόσκοπτη καταβολή της υψηλής συμμετοχής του κράτους στη χρηματοδότηση των συντάξεων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των παροχών, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών χρηματοδοτικών αναγκών».

Αυτό που μας λέει εμμέσως είναι ότι εφόσον οι δημόσιες συντάξεις θα γίνονται όλο και πιο γλίσχρες, αρχίστε να πληρώνετε για  ιδιωτικές… όσοι μπορείτε κι έχετε.

Οι Προτεινόμενες Λύσεις

Για να μην καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα, η έκθεση προσδιορίζει τέσσερις βασικές προκλήσεις, προτείνοντας αντίστοιχες δράσεις:

Πρώτον, την αντιστροφή ή τουλάχιστον την άμβλυνση της αρνητικής δημογραφικής τάσης.

Γνωρίζουμε ωστόσο ότι ακόμα και αν αυξάνονταν από αύριο κιόλας οι γεννήσεις, θα χρειάζονταν δεκαετίες για να υπάρξει αισθητό αντίκτυπο στο ασφαλιστικό.

Για παράδειγμα, στην Αναλογιστική Μελέτη Συνταξιοδοτικού Συστήματος, την οποία παραθέτει το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπολογίζεται ότι ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων (δηλαδή ο λόγος των ατόμων 65+ προς τα άτομα 20-64 ετών), θα βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, τουλάχιστον ως το 2050, πριν αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται. Το  2030 θα έχει σκαρφαλώσει στο 46 (από 39 το 2022), το 2040 στο 60,6 και το 2050 στο 74,4.

Δουλειά ως τα βαθιά γεράματα;

Η δεύτερη πρόκληση εντοπίζεται «στη διαρκή παρακολούθηση των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ώστε να αποτραπεί η διόγκωση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης».

Θα ανεβαίνει δηλαδή το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής – όπως έχει ψηφιστεί με μνημονιακή διάταξη.

Προς το παρόν, με βάση όσα διαρρέουν από την κυβέρνηση, η αύξηση της θνησιμότητας την περίοδο της πανδημίας, μας γλιτώνει προσωρινά από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης. Αυτό όμως θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Διόλου τυχαία προτείνεται η διατήρηση των σημερινών ορίων (στα 67 έτη ή στα 62 με 40 χρόνια δουλειάς), ως το 2027, που είναι και έτος εκλογών. Μετά βλέπουμε.

Ανισορροπίες και οφειλές

Ως τρίτη πρόκληση ορίζεται «η διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών προκειμένου να ενισχυθούν τα έσοδα μέσω οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης».

Σύμφωνα πάντως με την αναλογιστική μελέτη για το συνταξιοδοτικό, ο  δείκτης εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή η αναλογία ασφαλισμένων-συνταξιούχων, συνεχώς θα επιδεινώνεται. Από 2 προς 1 (δύο ασφαλισμένους προς έναν συνταξιούχο) το 2022, θα μειωθεί στο 1,4 προς 1 το 2050.

Η τέταρτη πρόκληση, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι «η αποδοτική διαχείριση των διαρκώς αυξανόμενων ασφαλιστικών οφειλών».

Γνωρίζουμε ότι τα  ληξιπρόθεσμα χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν διογκωθεί υπερβολικά, προσεγγίζοντας το δυσθεώρητο ποσό των 50 δισ. ευρώ.  Από αυτά ένα μεγάλο μέρος (18 δισ. ευρώ) αφορά προσαυξήσεις και τόκους, καθώς πολλοί οι ασφαλισμένοι, ιδίως ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις πληρωμές. Άλλα 10 δισ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Όσο για τις ρυθμίσεις αποπληρωμών με δόσεις, κρίνονται αναποτελεσματικές, αφού σχεδόν η μία στις δύο χάνεται.

Πώς το κράτος δυναμιτίζει το ασφαλιστικό

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δε χαρίζεται στις κρατικές αρχές. Βγάζει «κίτρινη κάρτα» στο Δημόσιο, για την πλημμελή του ανταπόκριση στην απόδοση πόρων στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ). Όπως υπενθυμίζει, το Α.Κ.Α.ΓΕ.  δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία των συντάξεων των μελλοντικών γενεών, ένεκα κυρίως του δημογραφικού.

Καταρχάς διαπιστώνει ότι «το νομοθετικό πλαίσιο για τους πόρους του Α.Κ.Α.ΓΕ. πάσχει από έλλειψη συνοχής και σαφήνειας, που το καθιστά επισφαλές και δυσλειτουργικό».

Επίσης δεν υφίστανται ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί του Α.ΚΑ.ΓΕ., εγκεκριμένοι από τα αρμόδια υπουργεία, ούτε διενεργείται τακτικός έλεγχος.

Ως αποτέλεσμα, έχουν συσσωρευθεί μεγάλου ύψους οφειλές, κατά κύριο λόγο, των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και του Δημοσίου, προς το Α.Κ.Α.ΓΕ.  Όπως αναφέρεται, το ακριβές ποσό των οφειλών είναι  ανέφικτο να προσδιοριστεί επαρκώς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Εκτιμάται, όμως, ότι υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ –  ενώ δεν έχει επιδιωχθεί με συστηματικό τρόπο η είσπραξή τους.

World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday
Οικονομικές Ειδήσεις 25.10.25

Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday

October 28 is among the mandatory public holidays. On such days, employment is prohibited, as is business operation, except for companies that are legally allowed to open on Sundays and official holidays.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του
Ελλάδα 25.10.25

Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του

Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»

Ο Άρης Betsson πήρε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Πανιώνιο με 90-73 και πανηγγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας τελευταίους τους «κυανέρυθρους».

Σύνταξη
