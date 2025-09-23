newspaper
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Οικονομία 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η έκφραση «συντάξεις πείνας» έχει χρησιμοποιηθεί τόσες φορές που καταντά άλλο ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Σαν την «πύρινη λαίλαπα» και τον «Μολώχ της ασφάλτου». Δυστυχώς στην περίπτωση των συνταξιούχων, δεν πρόκειται για σχήμα λόγου, αλλά για πραγματικότητα, την οποία τείνουμε να συνηθίσουμε.

Μόνο που τα τελευταία στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ότι το βαρέλι έχει κι άλλο πάτο.

Οι συντάξεις τον Ιούλιο συρρικνώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, δίνοντάς μας πρόγευση του τι περιμένει την επόμενη γενιά των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Σύστηματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», η μέση κύρια σύνταξη υποχώρησε στα 783,1 ευρώ μικτά, όταν τον Ιούνιο ήταν στα 843,6 ευρώ.

Πρόκειται για μείωση που ξεπερνάει το 7% ή 60,5 ευρώ λιγότερα.

Ακόμα πιο χαμηλά κατρακύλησαν οι επικουρικές συντάξεις, με ποσοστιαίες μειώσεις άνω του 9% σε σχέση με τον Ιούνιο (στα 178,5 από 196,6 ευρώ).

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πριν ένα χρόνο η μέση κύρια σύνταξη ανερχόταν σχεδόν στα 822 ευρώ, αμέσως φαίνεται ότι οι όποιες αυξήσεις δόθηκαν στις αρχές του έτους, όχι σε όλους αλλά σε όσους δεν είχαν προσωπική διαφορά, εξανεμίστηκαν.

Αν προσθέσουμε την ακρίβεια που καλπάζει, ιδίως στη στέγαση και τα  είδη πρώτης ανάγκης, η πραγματική αγοραστική δύναμη των συντάξεων διολισθαίνει στα όρια της ανέχειας.

πηγή: Ήλιος

Φτωχοποίηση συνταξιούχων

Μια βασική αιτία για την κατάρρευση των συντάξεων και τη φτωχοποίηση των νέων συνταξιούχων, πρωτίστως του ιδιωτικού τομέα, είναι τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή οι συντελεστές που πολλαπλασιάζονται με τις συντάξιμες αποδοχές, για να προκύψει η ανταποδοτική σύνταξη, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Ως γνωστόν, ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/20216), μείωσε αισθητά τα ποσοστά αναπλήρωσης. Καθώς κρίθηκε αντισυνταγματικός αντικαταστάθηκε από τον νόμο Βρούτση (ν.4670.20). Ωστόσο η βελτίωση που υπήρξε ήταν ελάχιστη και όχι για όλους, ενώ αυτό που πραγματικά «κλείδωσε» ήταν ο μόνιμος μηχανισμός περικοπών των συντάξεων.

Επιπλέον, αποτυπώνεται όλο και πιο έντονα στον μέσο όρο των συντάξεων, η καθίζηση των μισθών από την περίοδο της κρίσης και μετά. Οι επιπτώσεις των χαμηλών μισθών γίνονται ολοένα πιο αισθητές καθώς από το 2016 και μετά οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών όλου του εργασιακού βίου, και όχι με βάση τους υψηλότερους μισθούς της καλύτερης πενταετίας.

Συντάξεις φτώχειας για τον ιδιωτικό τομέα

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι, και όσοι είχαν κενά στην εργασιακό τους βίο, εξαιτίας και της πολύ υψηλής ανεργίας, της υποδηλωμένης και μαύρης εργασίας, πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ψαλίδα στις νέες συντάξεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα άγγιξε τον Ιούλιο τα 450 ευρώ. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν τον Ιούλιο από τον ιδιωτικό τομέα έλαβαν κατά μέσο όρο κύρια σύνταξη μόλις 776 ευρώ μικτά, έναντι 1227 των νέων συντάξεων του δημόσιου τομέα – απόκλιση που προσεγγίζει το 37%.

Αναλυτικά στοιχεία

  • Οι συνταξιούχοι τον Ιούλιο του 2025 ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια. Αυξήθηκαν περίπου κατά 3.400 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο, και 12.270 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.
  •  Οι συνταξιούχοι ανήλθαν στα 2.510.705 τον φετινό Ιούλιο, αυξημένοι κατά 3.407 σε σχέση με τον Ιούνιο και κατά 12.271 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
  • Πάνω από ένας στους τρεις συνταξιούχους (σχεδόν 35%) είναι μεταξύ 71-80 ετών. Οι συνταξιούχοι άνω των 81 ετών ξεπερνάνε το 26% του συνόλου.
  • Οι έξι στους δέκα συνταξιούχους έχουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ μικτά – δηλαδή ως 940 ευρώ καθαρά.
  • Το πιο υψηλό μέσο εισόδημα από συντάξεις (1.133,60 ευρώ μικτά) καταγράφηκε τον Ιούλιο στις ηλικίες 61-65 ετών και δόθηκε περίπου σε 277.000 συνταξιούχους ή στο 11,1% του συνόλου.
  • Ακολουθούν οι ηλικίες 66-70 και 71-75 ετών, με 1.078,04 και 1.104,92 ευρώ, μικτά αντίστοιχα. Πρόκειται αθροιστικά για σχεδόν 934.000 συνταξιούχους (458.363 και 475.486) ή τ37% του συνόλου
  • Πάνω από έξι στις δέκα νέες συντάξεις, αφορούν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και κυμαίνονται στο εξευτελιστικό ποσό των 776 ευρώ.

Εξανεμίζεται το κέρδος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Όταν οι μειώσεις στις κύριες συντάξεις του Ιουλίου ξεπέρασαν τα 60 ευρώ, γίνεται εμφανές ότι το όποιο κέρδος απο τη στασιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (50% το 2026 και 50% το 2027), είναι μηδαμινό. Για παράδειγμα οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 500 ευρώ θα δουν μόλις 12 ευρώ το μήνα. Το ανώτατο ποσό των 55 ευρώ το μήνα, θα το λάβουν οι ελάχιστοι συνταξιούχοι που έχουν σύνταξη πάνω από 2.200 ευρώ. Στις ενδιάμεσες κατηγορίες το «κέρδος» θα είναι μεταξύ 32 με 43 ευρώ το μήνα, μικρότερο δηλαδή από τις απώλειες στη μέση κύρια σύνταξη του Ιουλίου.

