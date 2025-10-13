Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση

Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, με τους ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης να εκτιμούν ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000 εντός του 2025.

Οι αυξητικές τάσεις των αιτήσεων αποχώρησης προς τη σύνταξη συνδέονται άμεσα με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027.

Κατά το πρώτο εξάμηνο ο μέσος όρος των αιτήσεων που υποβάλλονταν μηνιαίως διαμορφώθηκε περίπου στις 17.500, αριθμός υψηλότερος από τους αντίστοιχους του 2024. Ωστόσο, ιδιαίτερη έκπληξη επιφύλαξε στους υπεύθυνους της κοινωνικής ασφάλισης ο μήνας Ιούλιος, όπου οι αιτήσεις εκτοξεύθηκαν στις 19.541.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί εδώ και έναν χρόνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τάση που δημιουργείται.

Νέο ρεκόρ

Με τον ρυθμό αυτό θεωρείται βέβαιο ότι στο τέλος του έτους οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000, ενώ υπάρχουν και απόψεις που μιλούν για νέο ρεκόρ, δηλαδή να υπερβούν συνολικά τις 212.151 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο οι νέες αιτήσεις έφθασαν τις 97.334, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στον e-ΕΦΚΑ για τον τελικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων και την αύξηση των εξόδων για την κάλυψη των παροχών. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι (συνολικά υποβλήθηκαν 1.010.880 αιτήσεις αποχώρησης).

Αναλυτικά, το 2021 υποβλήθηκαν 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2022 υποβλήθηκαν 211.133 αιτήσεις, το 2023 κατατέθηκαν 190.368 αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2024 περίπου 197.228 αιτήσεις.

Για το 2025 οι τάσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των αιτήσεων θα είναι υψηλός και θα πλησιάσει, ίσως και να ξεπεράσει, τις 200.000 αποχωρήσεις.

Το Δημογραφικό

Η έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων αποδίδεται – εν πολλοίς – στην ωρίμανση δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965, αλλά και στη δυνατότητα που παρέχεται πλέον σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους. Ταυτοχρόνως, σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι επιπτώσεις του οξυμμένου δημογραφικού προβλήματος που επαναφέρουν στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των γενικών ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης μετά το 2027, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν.

Τα όρια ηλικίας

Η ίδια αυξητική τάση εξόδου εκτιμάται ότι θα επικρατήσει και την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμανσης των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965.

Καθοριστικό ρόλο στη λήψη της απόφασης διαδραματίζει και η δυνατότητα που παρέχει – πλέον – η νομοθεσία για επαναξιολόγηση των ορίων ηλικίας κάθε τριετία, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα – ανά τρία έτη – εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, να αναπροσαρμόζονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το προσδόκιμο

Το θέμα αυτό θα εξεταστεί στα τέλη του 2026 με βάση τη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία αναμένεται να αποτυπώσει αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Η πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δείχνει ότι το 2030 τα νομοθετημένα σήμερα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά 1,5 έτος. Κατά πόσο αυτό θα γίνει σταδιακά ή εφάπαξ θα το γνωρίζουμε μετά το 2027. Ωστόσο η προοπτική αυτή δημιουργεί ανησυχία και τάσεις αποχώρησης στους ασφαλισμένους που έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Πηγή: Έντυπη έκδοση Οικονομικός Ταχυδρόμος (ΟΤ) – Το Βήμα της Κυριακής