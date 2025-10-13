newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση
Οικονομία 13 Οκτωβρίου 2025 | 07:18

Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση

Οι λόγοι που φουσκώνουν το κύμα αιτήσεων για συνταξιοδότηση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, με τους ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης να εκτιμούν ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000 εντός του 2025.

Οι αυξητικές τάσεις των αιτήσεων αποχώρησης προς τη σύνταξη συνδέονται άμεσα με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027.

Κατά το πρώτο εξάμηνο ο μέσος όρος των αιτήσεων που υποβάλλονταν μηνιαίως διαμορφώθηκε περίπου στις 17.500, αριθμός υψηλότερος από τους αντίστοιχους του 2024. Ωστόσο, ιδιαίτερη έκπληξη επιφύλαξε στους υπεύθυνους της κοινωνικής ασφάλισης ο μήνας Ιούλιος, όπου οι αιτήσεις εκτοξεύθηκαν στις 19.541.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί εδώ και έναν χρόνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τάση που δημιουργείται.

Νέο ρεκόρ

Με τον ρυθμό αυτό θεωρείται βέβαιο ότι στο τέλος του έτους οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000, ενώ υπάρχουν και απόψεις που μιλούν για νέο ρεκόρ, δηλαδή να υπερβούν συνολικά τις 212.151 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο οι νέες αιτήσεις έφθασαν τις 97.334, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στον e-ΕΦΚΑ για τον τελικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων και την αύξηση των εξόδων για την κάλυψη των παροχών. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι (συνολικά υποβλήθηκαν 1.010.880 αιτήσεις αποχώρησης).

Αναλυτικά, το 2021 υποβλήθηκαν 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2022 υποβλήθηκαν 211.133 αιτήσεις, το 2023 κατατέθηκαν 190.368 αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2024 περίπου 197.228 αιτήσεις.

Για το 2025 οι τάσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των αιτήσεων θα είναι υψηλός και θα πλησιάσει, ίσως και να ξεπεράσει, τις 200.000 αποχωρήσεις.

Το Δημογραφικό

Η έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων αποδίδεται – εν πολλοίς – στην ωρίμανση δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965, αλλά και στη δυνατότητα που παρέχεται πλέον σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους. Ταυτοχρόνως, σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι επιπτώσεις του οξυμμένου δημογραφικού προβλήματος που επαναφέρουν στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των γενικών ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης μετά το 2027, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν.

Τα όρια ηλικίας

Η ίδια αυξητική τάση εξόδου εκτιμάται ότι θα επικρατήσει και την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμανσης των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965.

Καθοριστικό ρόλο στη λήψη της απόφασης διαδραματίζει και η δυνατότητα που παρέχει – πλέον – η νομοθεσία για επαναξιολόγηση των ορίων ηλικίας κάθε τριετία, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα – ανά τρία έτη – εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, να αναπροσαρμόζονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το προσδόκιμο

Το θέμα αυτό θα εξεταστεί στα τέλη του 2026 με βάση τη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία αναμένεται να αποτυπώσει αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Η πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δείχνει ότι το 2030 τα νομοθετημένα σήμερα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά 1,5 έτος. Κατά πόσο αυτό θα γίνει σταδιακά ή εφάπαξ θα το γνωρίζουμε μετά το 2027. Ωστόσο η προοπτική αυτή δημιουργεί ανησυχία και τάσεις αποχώρησης στους ασφαλισμένους που έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Πηγή: Έντυπη έκδοση Οικονομικός Ταχυδρόμος (ΟΤ) – Το Βήμα της Κυριακής

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Τράπεζες
Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Μπάσκετ 13.10.25

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για ακόμη μία κορυφή με τον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Κόσμος 13.10.25

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Σύνταξη
Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα
Ευλογιά Προβάτων 13.10.25

Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα

«Δεν δικαιολογούνται τόσα πολλά κρούσματα ταυτόχρονα σε μια περιφερειακή ενότητα» λέει στο in ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας- Την παρούσα κατάσταση περιγράφουν κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live – Γάζα: Ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής – Το μεσημέρι η σύνοδος στην Αίγυπτο
Live οι εξελίξεις 13.10.25 Upd: 09:17

Ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων - κρατουμένων - Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τους πρώτους επτά

Ξεκίνησε η διαδικασία για την απελευθέρωση από τη Χαμάς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Ο πόλεμος τελείωσε λέει ο Τραμπ που μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

Φύλλια Πολίτη
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Σύνταξη
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
