Πάνω από 200.000 πολίτες έχουν αξιοποιήσει από τον Σεπτέμβριο την ενιαία πλατφρόρμα του e-ΕΦΚΑ για τον ασφαλιστικό βίο. Με το «dashboard του πολίτη», το οποίο διατίθεται και σε mobile εφαρμογή, οι ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη αρχική σελίδα με ενημερώσεις και υπενθυμίσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ τους.

Στόχος της πλατφόρμας είναι οι πολίτες να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ, με την εφαρμογή προσφέρεται στους πολίτες έναν ενιαίο, σύγχρονο και εύχρηστο τρόπο πρόσβασης σε όλες τις βασικές υπηρεσίες. Ο πλήρης εργασιακός βίος συγκεντρώνεται σε ένα «dashboard» παρέχοντας ενημερώσεις, υπενθυμίσεις, προσωπικά στοιχεία και δυνατότητες άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς φυσική παρουσία.

Στόχος της πλατφόρμας – την υλοποίηση της οποίας ανέλαβε η Netcompany – είναι οι πολίτες να μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα, άμεσα και οργανωμένα τις υποθέσεις τους.

Τα οφέλη

Το MyEFKA, με το «dashboard του πολίτη» δίνει πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη αρχική σελίδα με ενημερώσεις και υπενθυμίσεις προσαρμοσμένες στο κάθε προφίλ. Με λίγα «κλικ», οι ασφαλισμένοι αποκτούν πλέον την πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού βίου τους στην οθόνη τους, χωρίς ταλαιπωρία και φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να βλέπουν τα ένσημά τους, τα ενημερωτικά σημειώματα και τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ικανότητας, τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει, καθώς και τα εκκαθαριστικά των συντάξεών τους, με πλήρη ανάλυση των ποσών.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα άμεσης πληρωμής οφειλών μέσω της υπηρεσίας IRIS, καθώς και πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, όπως τα ποσοστά αναπηρίας. Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες δυνατότητες, όπως είναι ενδεικτικά η ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ και η μεταβολή προσωπικών στοιχείων, χωρίς φυσική παρουσία.

Για παράδειγμα, σύντομα, οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τα ραντεβού τους με τον e-ΕΦΚΑ μέσα από την εφαρμογή, καθώς και να λαμβάνουν ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ή δόσεων.

Πάνω από 200.000 πολίτες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό της σύνταξής τους, τις οφειλές τους, την ασφαλιστική ιστορία τους και τα πιστοποιητικά αναπηρίας, ενώ έχουν εξοφληθεί μέσω IRIS.

«Από την ανάπτυξη των κεντρικών συστημάτων διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ, την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων αρχείων ασφαλιστικής ιστορίας και τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο άμεση απονομή συντάξεων, μέχρι το νέο dashboard του πολίτη, όλα μας τα έργα για τον e-ΕΦΚΑ έχουν έναν κοινό στόχο: να κάνουμε τη συναλλαγή του πολίτη όσο πιο γρήγορη και πιο ουσιαστική γίνεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέξανδρος Μάνος, CEO της Netcompany.

«Ήδη από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Σεπτέμβριο και σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε με τον e-ΕΦΚΑ, έχουν καταγραφεί πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 21%, ενώ οι επικουρικές κατά 25%, με τη νέα πλατφόρμα να καθιστά εφικτή την ταχύτερη και ακριβέστερη διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης», πρόσθεσε ο ίδιος.