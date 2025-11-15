Με το βαρύγδουπο χαρακτηρισμό ως «το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας» παρουσιάζει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) τη νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας αλλά φαίνεται πως… «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες».

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

Η φόρμα για την υποβολή αιτήσεων (από τις επιχειρήσεις) άνοιξε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και «μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας».

«Παράλογο και επικίνδυνο»

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων στον τέως ΟΑΕΔ χαρακτήρισε το πρόγραμμα «παράλογο και επικίνδυνο» με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Γιώργο Μακράκη, να μην κρύβει τη δυσφορία του και την έντονη ανησυχία του για την επιτυχία του προγράμματος.

Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, «μέχρι σήμερα, τέτοια προγράμματα απευθύνονταν σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κυρίως ανέργους έως 29 ετών, όπως το πρόσφατο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους νέους 18-29 ετών που σωστά περιελάμβανε και ασφάλιση. Αντίθετα, το νέο μαμούθ πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 έως 67 ετών – μια ηλικιακή ομάδα που δεν στερείται ‘εργασιακής εμπειρίας’, αλλά πραγματικής εργασίας. Το πιο προκλητικό όμως στοιχείο είναι ότι το πρόγραμμα αυτό δεν προβλέπει συνταξιοδοτική κάλυψη».

​Το επίσημο κράτος, το υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ «προωθούν, δηλαδή, εργασία χωρίς ένσημα, την ανασφάλιστη εργασία – και μάλιστα μέσα από τον ίδιο τον κρατικό φορέα απασχόλησης» σημειώνει η Ομοσπονδία με το πρόγραμμα να «καλύπτει πλήρως» μόνο «την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ».

Πενθήμερο, 6ωρο με 704 ευρώ το μήνα

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) σε ένα πρόγραμμα ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ όπου οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Ο χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας «ορίζεται στις έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο). Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή».

Ανάγκη για «άμεση επανεξέταση των όρων του προγράμματος»

«Αντί να στηρίζουν και να προωθούν την πραγματική εργασία με πλήρη δικαιώματα, επιλέγουν να προσφέρουν φτηνή και ανασφάλιστη εργασία, υπό το πρόσχημα της ‘απόκτησης εμπειρίας’ για 50άρηδες και 60άρηδες», σχολιάζει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων στον τέως ΟΑΕΔ και θέτει τα εξής ερωτήματα: ​Σε ποια μελέτη άραγε βασίστηκε αυτός ο σχεδιασμός; Ποιος αποφάσισε ότι οι άνεργοι αυτής της ηλικίας στερούνται εμπειρίας και χρειάζονται “πρακτική άσκηση” για να εργαστούν ξανά; Πώς είναι δυνατό να εξαγγέλλεται πρόγραμμα απόκτησης εμπειρίας για μια ηλικιακή ομάδα όταν δεν υπάρχει την ίδια στιγμή για την ίδια ηλικιακή κατηγορία πρόγραμμα ‘’κανονικής’’απασχόλησης;».

Καταγγέλλει πως με το πρόγραμμα αυτό:

«• παρέχεται δωρεάν εργατικό δυναμικό στη μεγάλη εργοδοσία,

• μειώνεται περαιτέρω το εργατικό κόστος,

• υποτιμάται η αξία της εργασίας,

• συμπιέζονται ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα».

To πρόγραμμα επιδότησης το οποίο εξήγγειλε το υπουργείο Εργασίας «όταν δεν προσφέρει συνταξιοδοτική κάλυψη, γίνεται προσβλητικό και επικίνδυνο» σημειώνει η Ομοσπονδία και θεωρεί «βέβαιο πως οι εργοδότες θα σπεύσουν να υποβάλουν αιτήσεις, αυξάνοντας κατακόρυφα τον φόρτο των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, χωρίς αντίκρισμα».

Ζητά «την άμεση επανεξέταση των όρων του προγράμματος και, τουλάχιστον, τη διασφάλιση πλήρους συνταξιοδοτικής κάλυψης για όλους τους συμμετέχοντες» αλλά και «στοχευμένα προγράμματα ένταξης και επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας που να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των ανέργων».

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή

«Το πρόγραμμα αυτό υποκριτικά τιτλοφορείται ως πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/ εργασιακής εμπειρίας, καθώς απευθύνεται σε ανέργους άνω των 30 ετών, στο τμήμα δηλαδή των εργαζομένων που ήδη έχουν εργασιακή εμπειρία. Ο στόχος είναι προφανής και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παραχωρούνται εργαζόμενοι στους εργοδότες τζάμπα, αφού τον μισθό τους θα τον καταβάλλει η ΔΥΠΑ – θα καταβάλλεται δηλαδή με λεφτά των εργαζομένων – και οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, όσοι άνεργοι δε δεχτούν να δουλεύουν για ψίχουλα ανασφάλιστοι θα έχουν και κυρώσεις», σχολιάζει το ΚΚΕ.

Και ρωτά την αρμόδια υπουργό, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου:

«Να αμείβονται οι δικαιούχοι του παραπάνω προγράμματος σύμφωνα με τους ισχύοντες μισθούς και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα των εργαζομένων στους κλάδους και τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν. Να τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για υγεία, σύνταξη και επαγγελματικό κίνδυνο».