Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την υλοποίηση νέου προγράμματος εργασιακής εμπειρίας, που στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας.

Το χαρακτηρίζει ως «το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας» και είναι ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ και όχι για πάνω από 22 ημέρες τον μήνα

Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Το ΦΕΚ της απόφασης

Πενθήμερο, 6ωρο

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

To πρόγραμμα επιδότησης το οποίο εξήγγειλε το υπουργείο Εργασίας δεν αφορά συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ της απόφασης, σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα, αναφέρεται πως «η ΔΥΠΑ καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους/ασκούμενους (σ.σ. Ανέργους) καθαρή ημερήσια αποζημίωση τριάντα δύο (32) ευρώ (και όχι για πάνω από 22 ημέρες τον μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία».

Ο χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας «ορίζεται στις έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο). Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή».

Το πρόγραμμα αφορά υποψηφίους ηλικίας 32 ετών και άνω, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο δικαιούχος στο τέλος του προγράμματος θα λάβει 4.224 ευρώ

Σύμφωνα με το επίσημο ΦΕΚ, οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν για 132 ημέρες, με καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ (≈700 ευρώ τον μήνα). Συνολικά, το ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος στο τέλος του προγράμματος ανέρχεται σε 4.224 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του εργασιακού συμβούλου της ΔΥΠΑ της περιοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο ολόκληρο το ΦΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.