Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας – Η διάρκεια, ο μισθός, το ωράριο
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Νοεμβρίου 2025 | 23:36

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας – Η διάρκεια, ο μισθός, το ωράριο

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Αφορά υποψηφίους ηλικίας 32 ετών και άνω, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την υλοποίηση νέου προγράμματος εργασιακής εμπειρίας, που στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας.

Το χαρακτηρίζει ως «το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας» και είναι ύψους  220 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ και όχι για πάνω από 22 ημέρες τον μήνα

Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Το ΦΕΚ της απόφασης

Πενθήμερο, 6ωρο

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

To πρόγραμμα επιδότησης το οποίο εξήγγειλε το υπουργείο Εργασίας δεν αφορά συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ της απόφασης, σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα, αναφέρεται πως «η ΔΥΠΑ καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους/ασκούμενους (σ.σ. Ανέργους) καθαρή ημερήσια αποζημίωση τριάντα δύο (32) ευρώ (και όχι για πάνω από 22 ημέρες τον μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία».

Ο χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας «ορίζεται στις έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο). Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή».

Το πρόγραμμα αφορά υποψηφίους ηλικίας 32 ετών και άνω, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο δικαιούχος στο τέλος του προγράμματος θα λάβει 4.224 ευρώ

Σύμφωνα με το επίσημο ΦΕΚ, οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν για 132 ημέρες, με καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ (≈700 ευρώ τον μήνα). Συνολικά, το ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος στο τέλος του προγράμματος ανέρχεται σε 4.224 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του εργασιακού συμβούλου της ΔΥΠΑ της περιοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο ολόκληρο το ΦΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Πέντε εκατομμύρια γυναίκες, 120 χώρες, 80 χρόνια ζωής: Το FCEM και η γυναικεία επιχειρηματικότητα δίνουν ραντεβού στην Αθήνα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.11.25

Πέντε εκατομμύρια γυναίκες, 120 χώρες, 80 χρόνια ζωής: Το FCEM και η γυναικεία επιχειρηματικότητα δίνουν ραντεβού στην Αθήνα

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου, η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – FCEM World Congress 2025· τη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση για τη γυναικεία ηγεσία και επιχειρηματικότητα, που φέτος γιορτάζει 80 χρόνια ζωής.

Σύνταξη
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκπροσώπησε τους παίκτες της Σπόρτινγκ ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους και αποκάλυψε ότι δεν νιώθει πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής τους, προσθέτοντας ότι «όλα είναι υπέροχα»

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
