e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών από 16 έως 20 Φεβρουαρίου
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους
Το πρόγραμμα πληρωμών της τρέχουσας εβδομάδας έδωσαν στη δημοσιότητα οι e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από 16 έως 20 Φεβρουαρίου.
Θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
· Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
· Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
· Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
· 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
· 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
· 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
· 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
