newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 15:11
Ήχησε το 112 σε Χίο και Σέριφο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών από 16 έως 20 Φεβρουαρίου
Οικονομία 15 Φεβρουαρίου 2026, 14:25

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών από 16 έως 20 Φεβρουαρίου

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

Spotlight

Το πρόγραμμα πληρωμών της τρέχουσας εβδομάδας έδωσαν στη δημοσιότητα οι e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από 16 έως 20 Φεβρουαρίου.

Θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

·         Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

·         Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

·         Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

·         23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

·         1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

·         21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

·         83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;
Οικονομία 14.02.26

Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;

To 2019 oι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών-ταχυδρομείων (delivery-courier), ήταν μόλις 89. Σήμερα μόνο στη διανομή φαγητού δραστηριοποιούνται πάνω από 10.600 επιχειρήσεις - στην πλειονότητά τους ατομικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»

Όλα πήγαν καλά στο τέταρτο χειρουργείο της Λίντσεϊ Βον, η οποία ενημέρωσε σχετικά με μια ακόμη ανάρτησή της, με την οποία μάλιστα καλεί τον κόσμο να «μην λυπάται» για ό,τι περνάει και παράλληλα σημειώνει πως «ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού»!

Σύνταξη
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)

Η 25χρονη Αυστραλή τενίστρια Ντεστάνι Αϊάβα ανακοίνωσε ότι σταματά το επαγγελματικό τένις με μια ανάρτηση-γροθιά στο πρόσωπο της κοινότητας του σπορ, κάνοντας λόγο για απειλές, ρατσισμό, οφοφοβία και μισογυνισμό από άκρη σε άκρη του τουρ...

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο