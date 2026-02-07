e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ώρα πληρωμών – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 13 Φεβρουαρίου
Συνολικά 70,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Συνολικά 70,5 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους μέσα στην περίοδο 9–13 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Οι πληρωμές αφορούν προγραμματισμένες υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
e-ΕΦΚΑ
- Από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους στο πλαίσιο αποφάσεων για εφάπαξ.
ΔΥΠΑ:
- 26 εκατ. ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
- 4 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1,5 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Οι δικαιούχοι μπορούν να αναμένουν την πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσα στις προαναφερθείσες ημερομηνίες.
Πηγή: OT
