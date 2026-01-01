e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που ολοκληρώνονται στις 2 Ιανουαρίου
Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την τρέχουσα εβδομάδα
Στις 2 Ιανουαρίου ολοκληρώνονται οι προγραμματισμένες καταβολές από e- ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται στο ποσό των 26.885.193,93 ευρώ και αφορά σε 30.450 δικαιούχους.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ γίνονται οι ακόλουθες καταβολές:
- 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή: ΟΤ
