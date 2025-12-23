Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου – Σε δύο φάσεις οι πληρωμές στις επικουρικές
Οι ημερομηνίες για τις συντάξεις – Αναλυτικά οι πληρωμές από τα ταμεία
Μετά το τέλος των πληρωμών των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, σειρά παίρνουν πλέον οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν τέλη του επόμενου μήνα, όπως συνηθίζεται, ακολουθώντας το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ για το 2025.
Μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ για τις επόμενες πληρωμές των συνταξιούχων.
Οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν σε δύο φάσεις. Η αρχή θα γίνει με τις επικουρικές στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί) και αργότερα οι επικουρικές στο Δημόσιο, μαζί με τις κύριες. Και σε αυτήν την περίπτωση, τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη.
Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ είναι αυτοί που αναμένεται να πληρωθούν πρώτοι τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, ενώ θα ακολουθήσουν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως Ταμείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΤ.
Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 καταβλήθηκαν αυξημένες κατά 2,4% για τους συνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά και 1,2% για όσους έχουν. Επίσης, θα περιλαμβάνουν μείωση της παρακράτησης φόρου μετά και την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας από 01/01/2026. Οι συνταξιούχοι θα δουν διπλό όφελος από 1-1-2026, με ετήσιο όφελος που φτάνει και ξεπερνά τα 2.000 ευρώ για κάποιους.
