Ποιες συντάξεις και επιδόματα καταβάλλονται έως παραμονή Χριστουγέννων
Από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 1.2 δισ. ευρώ σε περίπου 1.760.000 δικαιούχους
Τον «χάρτη» των πληρωμών έως την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 22 έως 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 22 έως 24 Δεκεμβρίου
Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
• Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
• Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
• Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή: ΟΤ
