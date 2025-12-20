Πότε θα δούμε αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις – Το ποσό και ποιοι τις δικαιούνται

Αύξηση των επικουρικών συντάξεων θα δουν οι συνταξιούχοι εντός του 2026. Τη δυνατότητα αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις δημιούργησε η εμφάνιση πλεονάσματος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) αναμένεται να εμφανίσει για το 2025 πλεόνασμα-έκπληξη που θα ξεπεράσει τα 188 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις. Πρόκειται για την αναθεωρημένη εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ το οποίο αρχικά είχε προβλέψει ότι το πλεόνασμα θα έφθανε τα 115 εκατομμύρια ευρώ.

Ρεκόρ πενταετίας

Η αναθεώρηση προς τα πάνω του αρχικού πλεονάσματος οφείλεται στην αύξηση των εσόδων κατά 80 εκατ. ευρώ από εισφορές εργοδοτών (60 εκατ. ) και ασφαλισμένων (20 εκατ. ) λόγω αύξησης της απασχόλησης. Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ θα εμφανίσει τόσο μεγάλο πλεόνασμα από το 2020 και μετά που η κυβέρνηση αποκατέστησε τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος του νόμου Κατρούγκαλου, αυξήσεις επιτρέπονται μόνο όταν το ταμείο δεν εμφανίζει έλλειμμα

Το πλεόνασμα των περίπου 190 εκατ. ευρώ ανοίγει τον δρόμο για το «ξεπάγωμα» των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος του νόμου Κατρούγκαλου, αυξήσεις επιτρέπονται μόνο όταν το ταμείο δεν εμφανίζει έλλειμμα – ενώ μειώσεις απαγορεύονται ακόμη και αν ο φορέας είναι ελλειμματικός.

Η ρήτρα

Με το πλεόνασμα του 2025, η ρήτρα αυτή παύει να αποτελεί εμπόδιο και πλέον η απόφαση για το «πράσινο φως» στις αυξήσεις περνά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η τελική απόφαση για το ύψος της αύξησης στις επικουρικές συντάξεις θα ληφθεί εντός του 2026, με βάση τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του 2025.

Το πλεόνασμα διασφαλίζει ότι το ταμείο μπορεί όχι μόνο να αντέξει την αύξηση, αλλά και να παραμείνει πλεονασματικό στη συνέχεια. Πριν την απόφαση, θα προηγηθεί αναλογιστική μελέτη που θα καθορίσει το ακριβές ποσοστό αύξησης που μπορεί να καταβάλει το ΕΤΕΑΕΠ χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αύξηση θα κυμαίνεται κοντά στο 3%. Η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται σήμερα σε 195 ευρώ μικτά, οπότε μια ενδεχόμενη αύξηση 3% θα διαμορφώσει την σύνταξη στα 201 ευρώ.

Το κόστος

Το ετήσιο κόστος – ανά σύνταξη – φθάνει τα 72 ευρώ και το σύνολο της ετήσιας επιβάρυνσης του ταμείου ανέρχεται στα 93,6 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το μισό πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η υψηλότερη μέση επικουρική σύνταξη καταβάλλεται από το επικουρικό ταμείο της πρώην Αγροτικής τράπεζας (ΕΛΕΜ) με μέση επικουρική 438 ευρώ καθαρά και ακολουθεί το επικουρικό της Εμπορικής με 417 ευρώ καθαρό ποσό.

Τις χαμηλότερες επικουρικές συντάξεις καταβάλλει το επικουρικό του ΤΣΜΕΔΕ με μόλις 71 ευρώ καθαρά. Οι χαμηλές επικουρικές του ΤΣΜΕ ΔΕ οφείλονται στις πολύ χαμηλές εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι μηχανικοί για επικουρική σύνταξη.

Πηγή: ΟΤ