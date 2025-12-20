newspaper
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήσεις στον κατώτατο αλλά και στον μέσο μισθό φέρνουν αυξήσεις σε σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό από τον Απρίλιο του 2026. Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό θα ωθήσουν προς τα πάνω και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Το πρώτο που θα αυξηθεί είναι το επίδομα ανεργίας, και μαζί με αυτό θα αυξηθούν και άλλα επιδόματα όπως αυτό του γάμου

Η αύξηση του Απριλίου θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες.

Η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (μεικτά), αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 35 και 40 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει και τα 50 ευρώ, ώστε με την επόμενη αύξηση του 2027 ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ (μεικτά) που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση.

Η αναπροσαρμογή αυτή θα επιφέρει άνοδο στον μέσο μισθό το 2026 που σήμερα κυμαίνεται πέριξ των 1.390 ευρώ και του χρόνου εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 1.440 ευρώ. Με τις παραπάνω αναπροσαρμογές, το πρώτο που θα αυξηθεί είναι το επίδομα ανεργίας, και μαζί με αυτό θα αυξηθούν και άλλα επιδόματα, όπως εκείνα της άδειας, του γάμου και των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα.

Πλασματικά έτη

Παράλληλα αυξάνεται το κόστος πλασματικών ετών. Εκτός από τα επιδόματα η αύξηση του κατώτατου μισθού προκαλεί και επιβαρύνσεις στις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς το ελάχιστο ποσό εξαγοράς συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και ανέρχεται στο 20% του εκάστοτε βασικού μισθού. Οι ασφαλισμένοι που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους εξαγοράς πλασματικών ετών προλαβαίνουν να αποφύγουν την επιβάρυνση, αρκεί να υποβάλουν αίτηση πριν από την 1η Απριλίου 2026 που θα ισχύσει η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Άμεση αύξηση

Η αύξηση 2,4% στις συντάξεις, που καταβάλλεται σήμερα σε περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους, ανεβάζει από το 2026 την εθνική σύνταξη στα 446,86 ευρώ, επηρεάζοντας παράλληλα το πλαφόν, τις συντάξεις χηρείας και την παροχή για τους ανασφάλιστους υπερηλίκους.

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΠΕΚΑ): Από την 1/1/2026, μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, που δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ετσι, στις περιπτώσεις των δικαιούχων της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερηλίκου που θα υποβάλουν αίτηση μετά την 1/1/2026, το ποσό της σύνταξης θα αντιστοιχεί σε 446,86 ευρώ.

Εθνική σύνταξη. Θα αυξηθεί η εθνική σύνταξη κατά 2,4% και θα διαμορφωθεί στα 446,86 ευρώ. Οσοι συνταξιοδοτηθούν από την 1/1/2026 πρόκειται να δουν το τμήμα της σύνταξης που αφορά την εθνική σύνταξη να αντιστοιχεί σε 446,86 ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι τυχόν περικοπές στην εθνική σύνταξη που αφορούν τα έτη παραμονής στην Ελλάδα, τα έτη ασφάλισης (λιγότερα από 20) ή την περικοπή λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης (μειωμένη σύνταξη) συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά επί του νέου ποσού της εθνικής σύνταξης.

Αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη. Από την 1/1/2026 και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, θα αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2025. Η εν λόγω αύξηση αφορά τα έτη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και τη χρήση του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον υπολογισμό της βάσης εξαγωγής της ανταποδοτικής σύνταξης. Ετσι, όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2026 με σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου πρόκειται να δει το τμήμα της σύνταξης που αφορά την ανταποδοτική σύνταξη προσαυξημένο κατά 2,4%.

Αύξηση στην κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου: Από την 1/1/2026, μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που δικαιούνται ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα. Ετσι, στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από την 1/1/2026, η κατώτατη σύνταξη χηρείας θα αντιστοιχεί σε 446,86 ευρώ.

Αύξηση στο πλαφόν της σύνταξης. Από την 1/1/2026, μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, πρόκειται να αυξηθεί και το πλαφόν της σύνταξης. Ετσι, η ανώτατη κύρια σύνταξη θα διαμορφώνεται πλέον στα 5.362,32 ευρώ.

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

Stream newspaper
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως
Σύμβουλοι ακινήτων 20.12.25

Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως

To in βάζει στο μικροσκόπιο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Eκπρόσωποι της αγοράς, αξιολογoύν ένα προς ένα τα μέτρα και εκφράζουν προσδοκίες, επιφυλάξεις και ερωτήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
