Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα δουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στους λογαριασμούς τους έναν επιπλέον… μισθό, που θα προέρχεται από το μπόνους παραγωγικότητας για το 2025. Ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων που θα λάβουν την οικονομική επιβράβευση είναι έως 25.000, καθώς τόσοι είναι και οι υπηρετούντες στις οργανικές θέσεις που συνδέονται με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Το μπόνους στο Δημόσιο διπλασιάζεται, αγγίζοντας τα 40 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. που ήταν το 2024

Οπως άλλωστε είχαν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ» τον περασμένο Σεπτέμβριο, το «πράσινο φως» για τη δρομολόγηση των διαδικασιών ώστε το μπόνους να πιστωθεί στους δικαιούχους δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο εκείνου του μήνα. Στη συνεδρίαση, μάλιστα, μπήκαν οι βάσεις τόσο για τα επιλέξιμα προς ανταμοιβή έργα και τους στόχους των φορέων όσο και για τα ορόσημα για κάθε επιλέξιμο προς ανταμοιβή έργο ή στόχο.

Υπενθυμίζεται πως η «πρεμιέρα» για την οικονομική επιβράβευση ήταν το 2023, όταν ξεκίνησε να δίνεται πιλοτικά μετά την ψήφιση του νόμου 4940/2022, που καθιέρωσε για πρώτη φορά σύστημα κινήτρων – αμοιβών, εστιάζοντας στην επιβράβευση τόσο της ατομικής απόδοσης όσο και της ομαδικής, στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του εκάστοτε φορέα. Αφορούσε, δε, τους στόχους που είχαν τεθεί το 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2025, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, το μπόνους στο Δημόσιο διπλασιάζεται, αγγίζοντας τα 40 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. που ήταν το 2024.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών τονίζουν στα «ΝΕΑ» πως η καταβολή του μπόνους παραγωγικότητας για το 2025 αναμένεται να γίνει μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, αφού πρώτα ελεγχθούν οι στόχοι και ποιοι από αυτούς έχουν επιτευχθεί. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, από μέρα σε μέρα πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους και το μπόνους του 2024.

Μάλιστα, για πρώτη φορά, διεκδικούν το μπόνους παραγωγικότητας, εκτός από τους υπαλλήλους σε 99 φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, και εκείνοι που εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως επί το πλείστον όσοι ανήκουν στις καταλυτικές οικονομικές υπηρεσίες όλων των δήμων της χώρας. Ωστόσο, προϋπόθεση υπαγωγής στο μπόνους είναι το προσωπικό αυτό να υπηρετεί σε φορείς που έχουν προβεί σε ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας – αξιολόγησης.

Το μπόνους παραγωγικότητας είναι το 15% του ετήσιου μισθού και θα κυμαίνεται από 1.250 ευρώ ές 2.000 ευρώ. Πάντως, το μπόνους για κάθε δικαιούχο υπάλληλο «σπάει», με αποτέλεσμα το 40% του ποσού ανταμοιβής να διαμοιράζεται ισομερώς στους υπαλλήλους ενώ το υπόλοιπο 60% θα κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με την προσφορά κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου. Η επιβράβευση, παρ’ όλα αυτά, δεν πρόκειται να ξεκλειδώσει εάν οι υπάλληλοι δεν πετύχουν τον στόχο.

Κριτήρια επιλογής

Σε ό,τι, δε, αφορά τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα έργα με στρατηγική σημασία και ιδίως στη σύνδεσή τους με εμβληματικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για τη χώρα, στον αντίκτυπο και την ουσιαστική συμβολή τους στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ κρίνεται ακόμα και το γεγονός εάν παρουσίασαν ή όχι σημαντικές μεταβολές ή αναθεωρήσεις από το αρχικώς υποβεβλημένο και εγκεκριμένο ετήσιο σχέδιο δράσης, όπως και αν τηρήθηκαν αυστηρά τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»