25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Συνταξιούχοι: Τι αυξήσεις θα δουν το 2026 στις συντάξεις τους
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Νοεμβρίου 2025 | 07:45

Συνταξιούχοι: Τι αυξήσεις θα δουν το 2026 στις συντάξεις τους

Όφελος από 160 έως 880 ευρώ θα έχουν σε ετήσια βάση οι συνταξιούχοι από τις αυξήσεις των συντάξεων

Κώστας Παπαδής
ΡεπορτάζΚώστας Παπαδής
Spotlight

Ετήσιο όφελος από 160 ως 880 ευρώ θα έχουν οι συνταξιούχοι – πέραν των φοροαπαλλαγών – από τις αυξήσεις των συντάξεων, που φαίνεται να οριστικοποιούνται στο 2,4%, ενώ αναμένεται διορθωτικό ποσό τον Φεβρουάριο ανάλογο με το οριστικό κλείσιμο του πληθωρισμού.

Έτσι, μετά την απόδοση του ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ στους δικαιούχους, έρχεται και η αύξηση του συνόλου των συντάξεων με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, που καταβάλλεται τον Δεκέμβριο. Τότε, θα ενσωματωθούν οι αυξήσεις των συντάξεων για το 2026, η κατάργηση ή η μείωση της προσωπικής διαφοράς και οι αλλαγές στη φορολογία.

Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις

Εφόσον η αύξηση κλείσει στο 2,4%, οι μηνιαίες αυξήσεις θα ξεκινούν από 12 ευρώ για συντάξεις γύρω στα 500 ευρώ και φτάνουν έως 72 ευρώ για συντάξεις κοντά στις 3.000 ευρώ.

Την αύξηση δεν θα λάβουν όσοι παίρνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (671.586 δικαιούχοι) θα λάβουν τη μισή αύξηση και το υπόλοιπο ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Από το 2027 και μετά θα παίρνουν στην τσέπη τους όλη την αύξηση.

Η προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αύξηση, η οποία ξεπερνά την προσωπική διαφορά σε ποσοστό 50% ως 99% θα έχουν καθαρή αύξηση που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της προσωπικής διαφοράς.

Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 10 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 20 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 67% της αύξησης κλπ.

Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα καταργηθεί ολοσχερώς το 2027.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ, ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ταυτόχρονα, αλλαγές θα υπάρξουν και στην κλίμακα με την οποία επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ, μεταβάλλονται τα ποσά επί των οποίων επιβάλλεται κράτηση.

Έτσι, το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την κράτηση θα ανεβεί στα 1.469,85 ευρώ, από 1.434 ευρώ που είναι σήμερα για το οποίο παρακρατείται το 3%.

Με εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι που έχουν αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων πάνω από τα 1.434 ευρώ από όπου ξεκινούν οι κρατήσεις της ΕΑΣ.

Το επίδομα των 250 ευρώ

Ειδική πλατφόρμα ενεργοποίησε χθες e-ΕΦΚΑ έτσι ώστε τα 2,5 εκατ. των συνταξιούχων της χώρας να μπορούν να ελέγξουν αν είναι ή όχι, δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ.

Η καταβολή του πραγματοποιήθηκε σε 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους χαμηλόμισθους συνταξιούχους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας.

Για την καταβολή του επιδόματος ισχύουν εισοδηματικά, περιουσιακά αλλά και ηλικιακά κριτήρια.

Για τους έγγαμους, το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 26.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Για τους άγαμους ή χήρους – χήρες το εισόδημα πρέπει να είναι έως 14.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Η περιουσιακή κατάσταση προσδιορίζεται με βάση την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ. Για όλους τους δικαιούχους ισχύει ηλικιακό όριο και συγκεκριμένα το 62ο έτος της ηλικίας.

Πηγή: ΟΤ

Vita.gr
