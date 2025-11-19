Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Μισή αύξηση για τους παλιούς συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, αύξηση έως 65 ευρώ τον μήνα για όλους τους συνταξιούχους, καθώς και επίδομα 250 ευρώ (αλλά με «κόφτες» -εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια) για τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι τα τρία μπόνους που θα λάβουν κατά την περίοδο των γιορτών οι απόμαχοι της δουλειάς.

Ειδικότερα στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερηλίκους και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια:

Εχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος.

Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι οι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Επίσης, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Το επίδομα των 250 ευρώ

Τονίζεται ότι το επίδομα των 250 ευρώ δεν θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

Οσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31/12/2024). Οσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους. Οσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους, που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος. Οσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος. Οσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επίσης:

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων.

Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Οι αυξήσεις

Εξάλλου στις 19 ή 22 Δεκεμβρίου θα γίνει η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2026, καθώς και η πρώτη δόση της μείωσης της προσωπικής διαφοράς για τους παλιούς (πριν από το 2016) συνταξιούχους. Ετσι:

1. Αυξήσεις συντάξεων έως 65 ευρώ τον μήνα: Πριν από τα Χριστούγεννα – με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 – θα δοθεί η αύξηση 2,4%, που θα φέρει:

< 12 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ.

< 31 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 1.300 ευρώ.

< 65 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, το όφελος θα κυμανθεί από 150 έως 780 ευρώ.

Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η οριστική.

Παράλληλα, οι επικουρικές παραμένουν παγωμένες για μία ακόμα συνεχόμενη χρονιά.

2. Προσωπική διαφορά: Από 1/1/2026, οι 671.584 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση, ενώ από το 2027 θα δοθεί ολόκληρη.

Για παράδειγμα:

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 25 ευρώ, το καθαρό όφελος είναι 15 ευρώ.

Αν η διαφορά είναι 5 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 25 ευρώ.

