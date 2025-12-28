newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 2 Ιανουαρίου
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Δεκεμβρίου 2025

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 2 Ιανουαρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 26,8 εκατ. ευρώ σε 30.450 δικαιούχους

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους, από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Financial Times
Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων
Τα πάνω & τα κάτω 28.12.25

Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων

Οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν ανοδική πορεία όμως η συνεχιζόμενη ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις. Στο μεταξύ, το χάσμα μεταξύ μισθωτών σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίες, παραμένει μεγάλο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Στου Γκύζη 28.12.25

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Σύνταξη
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τα ίχνη 28.12.25

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28.12.25

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
