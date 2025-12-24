e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
Από e-EΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους
Το ποσό των 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθεί σε 30.450 δικαιούχους κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:
• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή: ΟΤ
- Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 25.12.2025]
- Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
- Ο επενδυτής της Σίλικον Βάλεϊ που… γοήτευσε τον Τραμπ
- Νέα Οδός και Κεντρική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
- Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
- Πουλάνε τα δώρα των Χριστουγέννων για να ξεπληρώσουν τα δάνεια
- Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις