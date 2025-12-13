Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνουν – Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
Σε περισσότερους από 3,08 εκατ. δικαιούχους e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ πρόκειται να καταβληθούν συνολικά 1,46 δισ. ευρώ
Κατά την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
• Στις 15 Δεκεμβρίουθα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.
• Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.
• 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΟΤ
