Πληρωμές για εκατομμύρια συνταξιούχους, άνεργους και δικαιούχους επιδομάτων έρχονται από σήμερα έως και την παραμονή των Χριστουγέννων, από ΟΠΕΚΑ, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Σήμερα Δευτέρα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο, συνολικού ύψους 275.659.412 ευρώ. Συγκεκριμένα:

– Επίδομα Παιδιού : 549.854 δικαιούχοι – 95.263.608 ευρώ

– Επίδομα Στέγασης: 170.678 δικαιούχοι – 20.313.832 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 155.610 δικαιούχοι – 36.049.247ευρώ

– Αναπηρικά: 201.367 δικαιούχοι – 90.264.889 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 523 δικαιούχοι –170.883 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 5.019 δικαιούχοι –177.315 ευρώ

– Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.445 δικαιούχοι – 4.899.632 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.893 δικαιούχοi – 9.344.682 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 87 δικαιούχοι – 69.295 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 10.032δικαιούχοι – 13.267.100 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 556 δικαιούχοι 277.800 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 22 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 601 δικαιούχοι – 486.312 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.311 δικαιούχοι – 1.767.087 ευρώ

– Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.168 δικαιούχοι -3.277.230 ευρώ

– Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου : 2 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ

Οι πληρωμές του ΕΦΚΑ

Σήμερα Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.

Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.

Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από σήμερα 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ

Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: ΟΤ