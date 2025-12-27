e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 2 Ιανουαρίου
Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη
- Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
Περίπου 26,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 30.450 δικαιούχους από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Όπως επισημαίνεται, από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
– 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
– 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
– 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
– 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
- LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
- Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
- ΣΥΡΙΖΑ: Αναχρονιστική και προσχηματική η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης ενάντια στο συγκρότημα Pagan
- «Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
- Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Αλλοίωση στο Σίτι Γκράουντ
- Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 19 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις