Πληρωμές: Kάρτα ή μετρητά; Tι προτιμούν οι Έλληνες
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Δεκεμβρίου 2025 | 23:54

Πληρωμές: Kάρτα ή μετρητά; Tι προτιμούν οι Έλληνες

Οι τομείς που οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν τις κάρτες για τις πληρωμές τους – Πόσα μετρητά έχουν στο πορτοφόλι τους

ΕπιμέλειαΜαρία Σιδέρη
Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές χρησιμοποιούν κάρτες ή το κινητό τους για τις πληρωμές τους, αντί μετρητών, έστω κι αν οι δύο αυτές μορφές συναλλαγών διατηρούν την τελευταία τριετία μία σχετικά ισορροπημένη σχέση.

Σε κατηγορίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και αρτοποιεία, η χρήση καρτών παραμένει χαμηλότερη

Φαινόμενο που με διαφοροποιήσεις απαντάται σε όλη την Ευρώπη, καθώς σε αρκετές χώρες της ευρωζώνης τα μετρητά εξακολουθούν να είναι ο πιο συχνός τρόπος πληρωμής.

Αυξάνονται οι πληρωμές με κάρτες

Η Ελλάδα την περίοδο 2015 – 2024 κατέγραψε την δεύτερη ταχύτερη αύξηση στην χρήση καρτών πληρωμών μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μεταξύ του 2014 και του 2024 η σωρευτική αύξηση στη χρήση καρτών αγγίζει τις 25 φορές σε σχέση με τον αριθμό των συναλλαγών και τις 10 φορές ως προς την αξία τους.

Με βάση στοιχεία του ΙΟΒΕ αν και ο βαθμός χρήσης ψηφιακών πληρωμών με φυσική παρουσία είναι αναλογικά εντονότερος για αγορές αγαθών σε σχέση με υπηρεσίες, η πρόσφατη επέκταση των πληρωμών με κάρτες ήταν ισχυρότερη στις υπηρεσίες: άνω του 40% της χρήσης ψηφιακών πληρωμών σε σχέση με λιγότερο από 20% το 2015.

Οι υπηρεσίες στο επίκεντρο

Συναλλαγές για υπηρεσίες όπως εστιατόρια, μπαρ, παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και υπηρεσίες στοιχημάτων αύξησαν σημαντικά το μερίδιο των δαπανών με κάρτα την τελευταία διετία, ενώ περίπου το 40% της αξίας των πληρωμών με κάρτα συνεχίζει να πραγματοποιείται σε σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Υπάρχουν όμως και κλάδοι όπου η χρήση καρτών παραμένει περιορισμένη σε τομείς όπως νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, συντήρηση κατοικιών, φροντίδα παιδιών και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, χωρίς σαφή τάση σύγκλισης.

Σε κατηγορίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και αρτοποιεία, η χρήση καρτών παραμένει χαμηλότερη, ωστόσο καταγράφεται σταθερή αύξηση την τελευταία τριετία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημείο καμπής αποτέλεσε το 2022, χρονιά κατά την οποία η συνολική αξία των πληρωμών με κάρτα ξεπέρασε για πρώτη φορά τις αναλήψεις μετρητών, με τις δύο μορφές πληρωμής να διατηρούν από κει και έπειτα μια σχετικά ισορροπημένη σχέση.

Τι προτιμούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Εν τω μεταξύ και στην Ευρώπη όλο και λιγότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν μετρητά, προτιμώντας κάρτες και κινητό, αλλά παρ’ όλα αυτά η χρήση τους είναι εκτεταμένη καθώς σε μερικούς κλάδους εξακολουθούν να κυριαρχούν.

Σύμφωνα με το euronews στην ευρωζώνη ο αριθμός των συναλλαγών με μετρητά υποχώρησε κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες, από 79% το 2016 σε 52% το 2024. Στην ίδια περίοδο, η αξία των πληρωμών σε μετρητά μειώθηκε κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, από 54% σε 39%.

Η χρήση μετρητών παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση ανά χώρα από μόλις 22% στην Ολλανδία έως 67% στην Μάλτα. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 54%.

Πόσα μετρητά έχουμε στο πορτοφόλι μας

Με βάση έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο ποσό μετρητών που οι πολίτες κρατούν στα πορτοφόλια τους στο ξεκίνημα της ημέρας στην ευρωζώνη ανέρχεται σε 59 ευρώ το 2024. Ποσό, που διαφέρει σημαντικά, από 35 ευρώ στην Ολλανδία μέχρι 82 ευρώ στο Λουξεμβούργο και την Κύπρο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 70 ευρώ.

Όπως εξήγησε στο euronews η καθηγήτρια επιχειρηματικότητας Όλιβ ΜακΚάρθι από το University College Cork υπάρχουν ποικίλες εξηγήσεις για τις διαφορές μεταξύ χωρών στη χρήση μετρητών, που συνδέονται με κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Η Ολλανδία και η Φινλανδία είναι οι δύο χώρες με τα χαμηλότερα μερίδια πληρωμών σε μετρητά και τα μικρότερα μέσα ποσά μετρητών που μεταφέρονται. Μάλιστα η Φινλανδία έχει και το χαμηλότερο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προτιμούν τις πληρωμές σε μετρητά, μόλις 8%.

Πηγή: ot.gr

Τεχνολογία
Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του μεγαλώνοντας πέντε παιδιά, τονίζοντας όμως ότι λόγω της φροντίδας της δεν κατάλαβαν ότι ήταν φτωχοί.

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
