Δεν είναι κουλ: Γιατί η Gen Z δεν «παίζει» με μετρητά;

Το χρήμα -καλώς ή κακώς- κινεί τον κόσμο, αλλά για τη Gen Z φαίνεται πως δεν ισχύει το ίδιο. Απλώς τους ενοχλεί, σύμφωνα με νέα δεδομένα που δείχνουν ότι οι 20χρονοι που λατρεύουν την τεχνολογία θεωρούν τα μετρητά… κριντζ!

Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, λοιπόν, οι περισσότεροι από τους μισούς Gen Z, σε ποσοστό 53%, χρησιμοποιούν μετρητά μόνο ως έσχατη λύση. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξέτασαν 2.080 ενήλικες στις ΗΠΑ για να κατανοήσουν τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τα κίνητρά τους σχετικά με την αποταμίευση, τις επενδύσεις και τη χρήση «παρωχημένων» μεθόδων πληρωμής.

Η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές της Gen Z προτιμούν τις αγορές με χρεωστικές κάρτες ή εφαρμογές κινητού, αντί για τα παραδοσιακά μετρητά. Οι επικεφαλής της μελέτης ανέφεραν ότι σχεδόν ένας στους τρεις, δηλαδή το 29%, πιστεύει ότι όσοι πληρώνουν με μετρητά είναι εκτός εποχής ή…κριντζ.

Τα μετρητά δεν είναι πια κουλ

Σύμφωνα, με την έρευνα, τα μετρητά προστίθενται πλέον στη μακριά λίστα πραγμάτων που η γενιά αυτή δεν θεωρεί πια κουλ. Το να έχει κάποιος στο πορτοφόλι του πολύτιμα χαρτονομίσματα είναι πλέον τόσο ξεπερασμένο όσο και το να τελειώνει κάποιος κάθε μήνυμα με lol.

Ωστόσο, η απέχθεια της Gen Z προς τα μετρητά δεν οφείλεται μόνο σε «σνομπισμό». Τα μέλη της ψηφιακής γενιάς λένε ότι η χρήση εφαρμογών ή καρτών τούς βοηθά να κρατούν καλύτερο έλεγχο στα οικονομικά τους.

Με βάση τα ευρήματα, περισσότεροι από τους μισούς Gen Z παραδέχονται ότι ξοδεύουν πιο απερίσκεπτα όταν έχουν μετρητά πάνω τους, σε σύγκριση με όταν χρησιμοποιούν κάρτες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, επίσης, ότι οι νέοι προτιμούν να έχουν ένα οικονομικό «μαξιλάρι» για το μέλλον, αντί να «βυθίζονται» σε χρέη στο παρόν.

Η Gen Z επενδύει σε ταξίδια και εμπειρίες

Αν και συχνά κατηγορούνται για οικονομική ανευθυνότητα, οι Gen Z γεμίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους με «έκτακτα αποθεματικά», σε ποσοστό 46%, για να «χτίσουν ένα αίσθημα οικονομικής ασφάλειας», σε ποσοστό 39%.

Αντί να κάνουν αυθόρμητες αγορές, σε ποσοστό 37% αποταμιεύουν για εμπειρίες όπως ταξίδια και μοναδικές δραστηριότητες, ενώ το 34% αποταμιεύει, μεταξύ άλλων, για ακριβά αυτοκίνητα και συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Εντυπωσιακό είναι ότι το 36% καταφέρνει και βάζει χρήματα στην άκρη για σημαντικά βήματα ζωής. Επιπλέον, φαίνεται ότι για τη Gen Z, το να λέει κάποιος «όχι» στην υπερκατανάλωση είναι κερδοφόρο, με αποτέλεσμα αυτή η γενιά να «χτίζει» υγιείς οικονομικές συνήθειες.

Gen Z και συναισθήματα

Τι γίνεται με τα συναισθήματα της Gen Ζ; Διαφοροποιούνται και ως προς αυτό; Έρευνες δείχνουν ότι οι ουδέτερες εκφράσεις του προσώπου των μελών αυτής της γενιάς μπορεί να λειτουργούν ως μέσο ρύθμισης των συναισθημάτων και ως ασπίδα απέναντι στην κριτική ή την υπερέκθεση.

Μια κοινή ανησυχία της Gen Z είναι να μην φανούν «αμήχανοι» ή πολύ πρόθυμοι. Η καταστολή των συναισθημάτων στους ψηφιακούς χώρους μπορεί να σηματοδοτεί πως κάποιος έχει τον έλεγχο του πώς παρουσιάζεται, ενώ ταυτόχρονα αρνείται να παίξει το παιχνίδι της «υποχρεωτικής» ευγένειας, χαράς ή οποιουδήποτε άλλου συναισθήματος που πολλοί ίσως περιμένουν.

* Πηγή: Vita