Σύγχρονο λαογραφικό μουσείο θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Πολυγύρου
Ο Δήμος Πολυγύρου παρέλαβε το «Κοτσιανέικο» και διεκδικεί τη μετατροπή του σε σύγχρονο λαογραφικό μουσείο.
Ο Δήμος Πολυγύρου παρέλαβε την ιστορική οικία Κότσιανου, μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής της και θέλει να το μετατρέψει σε σύγχρονο λαογραφικό μουσείο.
Χτισμένο πριν από περίπου έναν αιώνα με παραδοσιακή πέτρα και διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά της αρχικής αρχιτεκτονικής του, το Κοτσιανέικο αποτελεί έναν ζωντανό φάρο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πολυγύρου, αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πολυγύρου και προσθέτει: «Η αποκατάσταση εστίασε στη διατήρηση και ανάδειξη της αυθεντικότητας του κτιρίου, με ειδικές επεμβάσεις που περιλάμβαναν την ενίσχυση των λιθοδομών, την ανακατασκευή του φέροντα οργανισμού της στέγης, την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων και την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Το κτίριο εκτείνεται σε τρεις ορόφους συνολικής μεικτής επιφάνειας περίπου 600 τ.μ. και περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και όροφο».
Ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού
«Στόχος μας είναι το Κοτσιανέικο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο λαογραφικό μουσείο, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού που θα ενώνει το παρελθόν με το παρόν και θα προβάλλει την ταυτότητα του τόπου μας. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 700.000 ευρώ, ποσό που ο Δήμος δεν διαθέτει. Βρισκόμαστε ήδη σε αναζήτηση νέων πόρων και συνεργασιών, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και την κληρονομιά μας» επισημαίνει, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πολυγύρου
