Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μαζί με Κοινοτικούς Συμβούλους από τις Α΄, Β΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες της παράταξης «Πειραιάς Νικητής», πραγματοποίησαν επίσκεψη στο μουσείο του Ολυμπιακού στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η αντιπροσωπεία του Δήμου ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του μουσείου, Πάνο Πολίτη, ο οποίος παρουσίασε τη μακρόχρονη ιστορία, τα τρόπαια και τη σπουδαία κληρονομιά του συλλόγου.

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Ενημερώθηκαν επίσης για τις δράσεις που υλοποιεί το μουσείο με στόχο τη διάδοση των αξιών του συλλόγου στις νεότερες γενιές. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Μώραλη, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη με συμβούλους της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Δήμαρχος είχε μια ευχάριστη συνάντηση με τον Ομάρ Ελαμπντελαουί, έναν ιδιαίτερα αγαπητό ποδοσφαιριστή στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, γεγονός που πρόσθεσε μια επιπλέον συγκινητική νότα στην επίσκεψη.

Ξεχωριστή συγκίνηση

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε σε δήλωσή του:

«Η επίσκεψη στο μουσείο του Ολυμπιακού, μαζί με Κοινοτικούς Συμβούλους από τις Δημοτικές μας Κοινότητες, αποτελεί τη δεύτερη διαδοχική παρουσία μας σε έναν χώρο που δικαίως χαρακτηρίζεται κόσμημα για την πόλη και τη χώρα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία και μια σημαντική επένδυση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς υλοποιήθηκε στην επετειακή χρονιά των 100 χρόνων του Ολυμπιακού.

Στην Ευρώπη, κάθε μεγάλο club διαθέτει ένα μουσείο, που αφηγείται το παρελθόν και το παρόν του, αναδεικνύει τις αξίες του και διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των επιτυχιών του. Το μουσείο του Ολυμπιακού ανήκει επάξια σε αυτήν την κατηγορία: είναι σύγχρονο, διαδραστικό, προσβάσιμο και αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε φίλαθλο.

Είχα επίσης την χαρά να συναντήσω και τον Ομάρ Ελαμπντελαουί, έναν ποδοσφαιριστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο της ομάδας. Είναι πάντα χαρά να βλέπεις αθλητές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον σύλλογο να βρίσκονται εδώ, σε έναν χώρο που τιμά όσα πρόσφεραν.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι το μουσείο, νιώθω μια ξεχωριστή συγκίνηση. Έχοντας αφιερώσει πάνω από τριάντα χρόνια ενεργά ή ως μέλος του ΔΣ στον Ολυμπιακό από θέσεις ευθύνης, κάθε γωνιά του μου θυμίζει ανθρώπους, στιγμές, αγώνες, επιτυχίες αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με ενότητα και πίστη. Το μουσείο αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης για επισκέπτες, αλλά ταυτόχρονα και μια πηγή υπερηφάνειας για όλους μας κι αυτό γιατί για τον Πειραιά ο Ολυμπιακός είναι κομμάτι της ταυτότητας και της ψυχής του τόπου μας. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν αυτή την ιστορική και αθλητική παρακαταθήκη».