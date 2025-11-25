Μεταφορά της τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στο νέο μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας, λόγω καιρικών συνθηκών

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή και τα επόμενα 24ωρα, καθώς και βάσει του έκτακτου σήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της Τελετής Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας από τον Δήμο Ήλιδας, εν όψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026».

Η Τελετή Υποδοχής, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου, η οποία είθισται να πραγματοποιείται στην Αρχαία Αγορά του Αρχαιολογικού Χώρου της Ήλιδας και για το συγκεκριμένο σημείο είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, θα μεταφερθεί στους χώρους του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου για τις ανάγκες της εκδήλωσης θα χρησιμοποιηθούν το υπόστεγο του αίθριου και ο προθάλαμος.

Κατά την τελετή θα μπορέσουν να παραστούν έως 40 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών, σύμφωνα με τη σχετική έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας από την πόλη της Αμαλιάδας, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, θα εφαρμοστούν ολιγόωρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από 15:30 έως 16:30, ως εξής:

Οδός Ναυαρίνου: από τις γραμμές ΟΣΕ έως τη συμβολή της Πλατείας Ανεμομύλου με την Αρχαίας Ήλιδος

Οδός Αρχ. Ήλιδος & Ερμού: από Πλατεία Ανεμομύλου έως τη συμβολή με Καλα-βρύτων

Οδός Καλαβρύτων: από Ερμού έως τη συμβολή με Ελ. Βενιζέλου

Οδός Ελ. Βενιζέλου: από τη διασταύρωση Δικαστηρίων έως την οδό Καρακανδά

Οδός Καρακανδά: από την άνοδο της Δεληγιάννη έως τη συμβολή με την οδό Δρο-σίνη

Επιπλέον, για τις ανάγκες της λαμπαδηδρομίας και της Τελετής Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, την ίδια ημέρα από 15:30 έως περίπου 17:00, θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος που ενώνει το παλαιό με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας.

Οι προσκεκλημένοι και οι δημότες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Τελετή Υποδοχής στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας μπορούν να προσεγγίζουν τον χώρο με Ι.Χ. μέσω της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Ήλιδας, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

