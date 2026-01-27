Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»
Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης δήλωσε συντετριμμένος από την ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία, τονίζοντας ότι θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών
Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε λόγο για ανείπωτη τραγωδία και παντελώς άδικη απώλεια νέων ανθρώπων για το δυστύχημα των επτά φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δήλωσε συντετριμμένος και υπογράμμισε πως θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών που βιώνουν ανείπωτη θλίψη.
Η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη:
«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.
Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.
Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.
Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.
Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.
Ιβάν Σαββίδης».
