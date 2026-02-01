Τουρκία: Εννέα νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια
Ορισμένοι από τους τραυματίες του τροχαίου στην Αττάλεια είναι σε σοβαρή κατάσταση
Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.
«Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.
Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.
«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.
Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.
