Έντεκα νεκροί στη Βραζιλία σε δυστύχημα μεταξύ φορτηγού και λεωφορείου

Μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού φορτωμένου με άμμο και ενός λεωφορείου στη Βραζιλία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 11 ατόμων σε ένα τμήμα της εθνικής οδού BR-116 στην Πελότας, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από την Ομοσπονδιακή Οδική Αστυνομία (PRF) της πολιτείας και την εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου Ecovias Sul.

Confirmadas 4 mortes em colisão entre ônibus e caminhão na BR-116#br116 pic.twitter.com/XucSepA0q5 — Jornal NH (@jornalnh) January 2, 2026

Το ατύχημα συνέβη το πρωί και μέρος της άμμου από το φορτηγό που εισέβαλε στο λεωφορείο εμπόδισε το έργο των διασωστών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Οδική Αστυνομία (PRF). Ο οδηγός του φορτηγού υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο δεν έδειξε παρουσία αλκοόλ.

Άλλα 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Πελότας, σύμφωνα με την Ecovias Sul. Πέντε από αυτά τα θύματα έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, ανέφερε ο δήμος, ενώ πέντε άλλοι επιζώντες γλίτωσαν από το ατύχημα χωρίς τραυματισμούς.

Η μετωπική σύγκρουση στη Βραζιλία είναι σχεδόν ξεκάθαρη

Η Ομοσπονδιακή Τροχαία (PRF) επιβεβαίωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και δήλωσε πως έχει ανοίξει φάκελο διερεύνησης της υπόθεσης, θέλοντας να βρει τα αίτια μιας τόσο σφοδρής και θανατηφόρας σύγκρουσης.

Μετά το δυστύχημα ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα και όλες οι προσπάθειες είχαν ως επίκεντρο την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και να απεγκλωβίσουν τα θύματα που ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Fvtograf;iew από την Ομοσπονδιακή Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων (PRF) δείχνουν ότι, λόγω της σύγκρουσης, τα μπροστινά μέρη των δύο οχημάτων σχεδόν ενώθηκαν, σε σημείο που τόσο το πίσω μέρος του λεωφορείου όσο και το φορτηγό ανυψώθηκαν, χωρίς να αγγίζουν τον άσφαλτο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το φορτηγό έστριψε προς τα αριστερά για να αποφύγει τη σύγκρουση με προπορευόμενα οχήματα που σταμάτησαν ξαφνικά (για τον οδηγό του φορτηγού) και στη συνέχεια χτύπησε το λεωφορείο.